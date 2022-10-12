Власти объяснили путаницей в терминах сведения о новом этапе мобилизации в Ростовской области

12 октября 2022, 13:20

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В России нет новой волны мобилизации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после отчета Василия Голубева о работе по новому мобилизационному заданию в Ростовской области. Произошла "коллективная путаница", поскольку мобилизация не делится на этапы, пояснили в профильном комитете Госдумы.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября пресс-служба губернатора Василия Голубева объявила, что Ростовская область полностью выполнила план по частичной мобилизации, но уточнила, что "при получении дополнительного задания работа будет продолжена". 11 октября Голубев сообщил, что Ростовская область получила новое мобилизационное задание и уже приступила к его выполнению.

"Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий", - написал 11 октября Василий Голубев в своем Telegram-канале, не использовав слова "этап" или "волна".

Новой волны мобилизации в России нет, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления представителей властей нескольких регионов о том, что они получили новые мобилизационные задания. "Никакой новой волны нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду", - цитирует Пескова "Интерфакс".

10 октября замгубернатора Курской области Алексей Смирнов заявил на оперативном совещании, что в регионе на 100% завершено первое задание по мобилизации. По словам чиновника, власти уже получили второе задание и совместно с военкоматами приступили к его выполнению, сообщил в тот же день "Коммерсант".

Информацию о новом мобилизационном задании не следует трактовать как сведения о новой волне мобилизации, заявил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров. "С 21 сентября согласно указу президента выполняются мероприятия по призыву в Вооруженные силы 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе. В настоящее время Ростовская область продолжает выполнять мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых сейчас нуждаются Вооруженные силы. Я хотел бы также напомнить, что никаких "волн" не существует. Все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленной численности. Еще раз напоминаю, численность – 300 тысяч человек", - привело поздно вечером 11 октября его слова ИА "Дон24".

Заявления глав регионов и официальных лиц о «первом» и «втором» этапах мобилизации не имеют оснований, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя сообщения из Курской и Ростовской областей.

"Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу», говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится", - привела 11 октября его слова "Парламентская газета".

Произошла "коллективная путаница", пояснил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов. "Вероятнее всего, имелось в виду новое мобилизационное задание, спущенное в регионы. «Второй этап», если он и будет, может начать только президент Российской Федерации", - процитировало Картаполова издание.

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