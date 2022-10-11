Новый этап мобилизации начат в Ростовской области

11 октября 2022, 17:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовская область получила новое мобилизационное задание и уже приступила к его исполнению, сообщил сегодня губернатор региона. Контролировать законность мобилизации будут представители прокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался о том, что в регионе полностью выполнен план по частичной мобилизации и открыт фонд для обеспечения нужд мобилизованных.

Сегодня Голубев сообщил о начале нового этапа мобилизации. "Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий", - написал он в своем Telegram-канале.

Жители Ростовской области начали снова получать повестки для мобилизации, пишет сегодня "Блокнот Ростов-на-Дону". В подтверждение своих данных издание продемонстрировало фото повестки, которую получил один из жителей Сальска. В военкомат ему предписано явиться 13 октября.

"Кавказский узел" также писал, что 10 октября Голубев объявил о мерах поддержки семьям мобилизованных. Детям мобилизованных жителей Ростовской области будет предоставлено бесплатное питание в школах, колледжах и училищах, их вне очереди устроят в детские сады, кружки и секции, а семьи мобилизованных планируется освободить от уплаты транспортного и земельного налогов.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации в России. Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". В рамках частичной мобилизаци планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

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