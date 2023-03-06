Житель Знаменска оспорил отказ в медкомиссии после мобилизации

06 марта 2023, 18:09

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Военный суд в Волгограде начал рассмотрение жалобы жителя Знаменска на отказ провести медосвидетельствование и отменить решение о его мобилизации. Мобилизованному нужно углубленное обследование у психиатра, подтвердила сегодня в суде психолог воинской части.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители юга России, в том числе Волгоградской области, неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации.

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Сегодня в Волгоградском гарнизонном военном суде прошло первое заседание по административному иску жителя Знаменска, призванного во время частичной мобилизации для службы в зоне военной операции. Представитель истца, юрист Николай Луценко попросил корреспондента "Кавказского узла" не публиковать фамилию его подзащитного, Сергея.

Перед заседанием Луценко рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что 43-летний Сергей служил в Знаменске и в звании старшего лейтенанта был уволен с воинской службы из-за алкогольной зависимости. Работал таксистом, на почве пьянства страдал рядом хронических заболеваний. Из-за периодических запоев имел расстройство психики, несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, был агрессивен к окружающим. Сергей проживал с родителями-пенсионерами, своей семьи не имеет. 28 сентября 2022 года во время частичной мобилизации Сергей получил повестку, но на полигоне продолжил выпивать. Его направили в военный госпиталь Волгограда для прохождения обследования у военного социального психолога.

"Опасен он не только для себя, но и для окружающих. Обещал расстрелять всех судей. В суде буду настаивать на проведении судебно-психиатрической экспертизы моего подзащитного", - сказал Николай Луценко.

Он уточнил, что 4 октября 2022 года Сергей подал иск в Ахтубинский райсуд, настаивая на незаконности «его направления в зону СВО» «в связи с плохим здоровьем». Потребовал проведения военно-врачебной комиссии (ВВК), но 7 декабря Ахтубинский райсуд отказал Сергею в его требованиях. "При этом судья так и не предоставила сторонам процесса копии ее определения", - отметил Луценко.

В конце января Луценко обжаловал решение Ахтубинского суда в Астраханском областном суде, апелляция пока не рассмотрена. Луценко также подал административный иск в Волгоградский гарнизонный военный суд с теми же требованиями к начальнику ФГБУ "413-й Военный госпиталь" Минобороны.

"Военный госпиталь имеет психиатрическое отделение. Но там нет психиатров-экспертов. Заключение о психическом здоровье может выдавать только психиатр-эксперт, который имеет лицензию института Сербского [ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» министерства здравоохранения РФ]. Такой эксперт есть только в Волгоградской областной клинической психиатрической больнице №2. Требую, чтобы он там прошел амбулаторное обследование", - пояснил позицию защиты Николай Луценко.

Судья гарнизонного суда решил на время судебного процесса не направлять истца в зону военной операции. Ранее заседания гарнизонного суда откладывались трижды - 14, 27 февраля и 2 марта. Сегодня истец в заседании не участвовал. Его представитель приобщил к делу медицинскую справку о том, что Сергей находится на больничном с 6 по 10 марта. В справке утверждается, что истец «полностью освобожден от несения воинской службы» в период действия больничного листа, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

В зале суда присутствовали представители воинской части, к которой прикомандирован истец, и военного госпиталя. Судья вызвал свидетельницу Инну Мельникову – социального психолога воинской части, к которой прикомандирован Сергей. Женщина сообщила, что 8 декабря 2022 года старший лейтенант в составе группы «неблагонадежных и склонных к нарушению дисциплины» мобилизованных был доставлен по приказу командира дивизии с полигона в военный госпиталь для индивидуальных бесед с психологом и диагностирования их психического состояния.

Психолог Мельникова, по ее словам, провела тестирование членов группы «в суженном режиме», «так как они были в состоянии алкогольной интоксикации». Экспресс-тест, проведенный с Сергеем, по словам Мельниковой, выявил у него признаки психических срывов и склонность к «созависимому поведению».

"У него были отмечены явные признаки алкоголизации. На вопросы о злоупотреблении алкогольными напитками отвечал отрицательно, но жаловался на плохое здоровье. Рассказал, что во время ДТП у него было сотрясение мозга. С тех пор его мучают головные боли. Желания служить в зоне СВО у него нет. Совершенно немотивирован. Требуется углубленное обследование у психиатра", - рассказала свидетельница.

Она передала судье заключение своего психологического обследования истца, которое судья приобщил к делу. Как выяснилось в ходе судебного заседания, Сергей проходил обследование у психиатра на полигоне. Военный врач признал Сергея здоровым и годным к несению военной службы.

Судья задал вопрос свидетельнице, проходил ли Сергей военно-врачебную комиссию (ВВК). Мельникова ответила отрицательно. Представитель истца спросил, является ли психиатр, обследовавший Сергея на полигоне, экспертом. Свидетельница также ответила отрицательно.

"Откуда узнали, что ему [Сергею] психиатр поставил диагноз «здоров»?" - спросил Луценко. "Из его медицинской книжки, возможно. Там было «здоров», «годен». Но я ее лично не видела", - ответила Мельникова.

Защитник спросил, не заявлял ли ей Сергей о нескольких попытках самоубийства и об агрессии к другим людям. Свидетель ответила, что таких заявлений он не делал, и тестирование не выявило предрасположенности к суициду и агрессии.

Судья приобщил медицинскую книжку Сергея к делу и огласил выводы военного врача-психиатра, сделанные 13 декабря 2022 года. Там значились: диагноз «невротический синдром» и рекомендации прекратить употреблять алкогольные напитки. Психиатр рекомендовал командованию воинской части поставить Сергея на врачебный контроль и проводить «психо-коррекционную работу» у психолога воинской части. В справке психиатра указывалось и на недопущение Сергея «к несению службы с оружием». На эту фразу обратил внимание представитель истца. Он акцентировал внимание участников процесса на подобном запрете. Судья предложил Луценко озвучить исковые требования.

"Требуем признать незаконность неназначения [назвал фамилию истца] ВВК, провести обследования истца у психиатров-экспертов Областной клинической психиатрической больницы №2, назначить судебно-психиатрическую экспертизу. По этим требованиям я внесу очередное ходатайство", - заявил Николай Луценко.

Судья попросил предоставить рапорты Сергея в адрес командования воинской части, к которой он прикомандирован. Луценко на это возразил, что на всех уровнях "рапорты незаконно не принимались к регистрации". После этого судья назначил следующее заседание на 16 мск 14 марта.

Если суд признает незаконным решение районной призывной комиссии и военкомата о годности Сергея к военной службе, ответчики будут обязаны исполнить решение суда о выполнении требований истца, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко, который не связан с этим административным делом.

Согласно «Инструкции об организации направления военнослужащих Вооруженных Сил РФ, проходящих военные сборы по линии Вооруженных Сил РФ, на медицинское освидетельствование», утвержденной приказом министра обороны от 15 февраля 2016 года, направление на медосвидетельствование военнослужащих проводится в целях определения как категории годности к военной службе, так и «вообще годности к военной службе», отметил юрист.

Так, согласно пункту 5 этой инструкции, возможно внеочередное направление на медицинское освидетельствование военнослужащих. Оно проводится при выявлении увечий, заболеваний, по которым они могут быть признаны негодными к военной службе в роде войск Вооруженных сил, пояснил Иващенко.

"Согласно пункту 6 инструкции, после проведения психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования в амбулаторных и стационарных условиях военнослужащие, имеющие признаки психических расстройств, направляются на медицинское освидетельствование в целях определения категории годности к военной службе. При этом направление на медицинское освидетельствование подписывается командиром воинской части и заверяется печатью", - сообщил Сергей Иващенко.

Юрист отметил, что направление на медосвидетельствование выдается военнослужащему либо направляется почтовой связью в адрес начальника военно-медицинской организации, руководителя медицинской организации государственной системы здравоохранения, где военнослужащий находится на обследовании и лечении. При этом при направлении на медобследование военнослужащих с признаками психических расстройств в пакете документов должны быть, помимо медицинских документов, еще и их медицинские и служебные характеристики.

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