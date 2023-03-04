Пользователи соцсети раскритиковали идею щедрых выплат из фонда Кадырова молодоженам

04 марта 2023, 18:58

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Десять миллионов рублей, которые фонд Кадырова пообещал разделить между 100 парами молодоженов, лучше было направить на помощь нуждающимся жителям Чечни, указали пользователи Instagram*. Некоторые из них связали акцию фонда с женитьбой сына Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года власти Чечни пообещали выдать по 50 тысяч рублей 207 женихам, у которых нет денег на традиционный выкуп невесты. Даже скромные свадьбы в Чечне сопряжены с большими расходами, и экономические трудности нередко вынуждают людей откладывать вступление в брак, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

В 2021 году Чечня оказалась на 80-м месте в рейтинге регионов по материальному благополучию населения, составленном в октябре 2022 года по данным Росстата и Центробанка. По данным за первое полугодие 2022 года, одни из самых низких зарплат в России получали жители Грозного (35,3 тысячи рублей в месяц).

Фонд имени Ахмата Кадырова пообещал выделить по 100 тысяч рублей парам, которые заключат брак в эту субботу, 4 марта, сообщило днем ранее ИА "Чечня Сегодня".

"Фонд Кадырова также берет на себя организацию свадьбы и предоставит машину, свадебное платье и даже букет для невесты. Всего в списке тех, кому окажут помощь, 100 пар из разных районов республики", - говорится в публикации.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности чеченского фонда имени Ахмата Кадырова. По данным "Коммерсанта", ежемесячно все республиканские бюджетники обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов. Пожертвования оформляются официально, хотя вносятся в добровольно-принудительной форме, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"".

Это сообщение размещено также в Instagram*-паблике "ЧП/Чечня". К 18.55 мск под ним опубликовано 255 коментариев, большинство из которых на чеченском языке. Авторы некоторых комментариев на русском языке сочли спорным решение о выплатах молодоженам.

"Я понимаю, это большая возможность и помощь для тех, кто живёт трудно! Но этим воспользуются жадные до чужих денег личности, имея свой нормальный доход!" – предположил, в частности, kzi_groz.

"А помочь оплатить долги за электроэнергию нет варианта?" – поинтересовалась zaremka834. "Ты не понимаешь, это другое", - заметил в ответ sabural1ev. "Там судьбы вершат, а за свой свет платите по чуть-чуть. А замуж по чуть-чуть не выйдешь", - написала likalim9.

Иное мнение высказала fatimaamina2016. "Оплати тем, кто по рублю собирает на лечение. А пары, раз уж решили жениться, то и заработать смогут", - написала она. "Пары нету, кто хочет замуж до завтра, решайтесь", - в шутку предложил 3 марта abdullah_muslimun_95.

"Интересно, а почему именно 4 марта", - удивилась rozanohcho. "Сын Кадырова женится", - ответил на это qonax95.

Информацию о предстоящей женитьбе Ахмата Кадырова Рамзан Кадыров подтвердил сегодня, сообщив о неофициальной встрече своего сына с Владимиром Путиным. По его словам, Ахмат Кадыров поехал на встречу с Путиным в качестве председателя совета реготделения движения детей и молодежи, и в конце встречи Владимир Путин поздравил Ахмата Кадырова с предстоящим бракосочетанием. "Я, к сожалению, не знаю других подробностей этой интересной встречи, так как не говорил с Ахматом об этом в силу наших обычаев и традиции строгих отношений между отцом и сыном", - сообщил глава Чечни.

Версию о связи акции фонда Кадырова с женитьбой сына главы Чечни высказал сегодня и читатель "Кавказского узла" с ником shavon.grant.

"Многие уверены в том, что оплата свадеб 100 пар молодоженов затеяна властями для того, чтобы на этом фоне свадьба сына главы Чечни "затерялась". Жители отдельных улиц Грозного, в частности, Ханкальская, говорят о визитах правоохранителей, с требованием не производить съемок свадебного кортежа. Также на въездах в Грозный со стороны Гудермеса и в районе поселка Алды, где проживает невеста сына Кадырова, отмечено усиление мер безопасности. В некоторых местах (городе Аргун, например), накануне вывесили большие баннеры с надписью: "Дала барт цхъаъ бойла!" ("Пусть Всевышний сделает ваш выбор единым", или "Да благословит вас Всевышний"), традиционное поздравление для молодоженов в Чечне. Всем понятно, какой именно паре молодоженов предназначено это пожелание", - написал он в комментарии к материалу о реакции Кремля на призыв Кадырова к военному положению.

Напомним, на Северном Кавказе сохраняются традиции ранних брачных отношений. Хотя, согласно Семейному кодексу, брачный возраст начинается с 18 лет, при наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе разрешить местным жителям вступать в брак с 16 лет. Самый низкий брачный возраст - 14 лет - установлен в Чечне и Адыгее, рассказали в октябре 2019 года юристы.

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