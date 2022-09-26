Столицы республик Юга России оказались аутсайдерами рейтинга по уровню зарплат

26 сентября 2022, 02:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Самые низкие зарплаты в первом полугодии 2022 года получали жители Грозного, Майкопа, Черкесска, Нальчика, Владикавказа и Элисты. Эти города заняли последние места рейтинга крупнейших городов России по уровню зарплат.

Как писал "Кавказский узел", в августе Ингушетия заняла последнее место в рейтинге регионов России по рынку труда. Другие республики Северного Кавказа также оказались в хвосте рейтинга.

РИА "Новости" опубликовало сегодня, 26 сентября рейтинг крупнейших городов России по уровню зарплат в первом полугодии текущего года. Данные рейтинга в ста городах основаны на информации Росстата. В большинстве городов зарплаты за полугодие выросли, лишь в двух - упали.

Среди городов Юга России самые высокие зарплаты - в Краснодаре (33 место). Местные жители получают в среднем 54,9 тысячи рублей в месяц. Ростов-на-Дону расположился на 45 месте (50,8 тысячи рублей в месяц), Сочи - на 53 месте (48 тысяч рублей в месяц), Магас - на 64 месте (45,4 тысячи рублей в месяц), Ставрополь - на 76 месте (41,7 тысячи рублей в месяц), Астрахань - на 77 месте (41,6 тысячи рублей в месяц), Волгоград - на 79 месте (41,4 тысячи рублей в месяц).

Последние места рейтинга заняли столицы республик СКФО и ЮФО. Грозный - на 95 месте (35,3 тысячи рублей в месяц), Майкоп - на 96 месте (35,1 тысячи рублей в месяц), Черкесск - на 97 месте (35,1 тысячи рублей в месяц), Нальчик - на 98 месте (34,2 тысячи рублей в месяц), Владикавказ - на 99 месте (33,6 тысячи рублей в месяц), Элиста - на 100 месте (33,1 тысячи рублей в месяц).

Лидером рейтинга стал Новый Уренгой, жители которого получают 129,5 тысячи рублей в месяц. Кроме него в числе городов, где зарплаты превысили 100 тысяч - Москва, Анадырь, Салехард, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.

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