Республики Северного Кавказа оказались в хвосте рейтинга рынка труда

29 августа 2022, 01:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Последние места рейтинга регионов России по рынку труда заняли республики Северного Кавказа. Наихудший результат у Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2021 год Дагестан стал лидером рейтинга регионов России по динамике рынка труда. В 2021 году в республике появилось 79 тысяч новых рабочих мест. В десятке лидеров также Ростовская и Волгоградская области.

Рейтинг регионов Российской Федерации по ситуации на рынке труда опубликовало сегодня, 29 августа, РИА "Новости". При расчете итогового рейтингового балла (от 1 до 100) были взяты данные Росстата по восьми показателям, в частности, уровень оплаты труда, занятость, условия труда, емкость рынка труда.

Среди регионов юга России наибольший рейтинговый балл набрала Ростовская область, занявшая 20-е место - 66,1 (в 2020 году - 63,3). Краснодарский край расположился на 29-м месте (64,1 балла в 2021 году и 61 балл в 2020 году); Волгоградская область - на 30-м месте (63,8 и 58,3 балла); Ставропольский край - на 43-м месте (58,8 и 55,4 балла); Астраханская область - на 69-м месте (50,5 и 49,5 балла); Адыгея - на 73-м месте (45,3 и 40,3 балла).

Последние места рейтинга практически подряд заняли республики ЮФО и СКФО. На 77-м месте оказалась Калмыкия, чей рейтинговый балл - 27,7 (28,2 в 2020 году), на 79-м - Дагестан (17 и 17 баллов), на 80-м - Северная Осетия (14,4 и 14,1 балла), на 81-м - Кабардино-Балкария (14 и 13,8 балла), на 82-м - Карачаево-Черкесия (13 и 13,1 балла), на 83-м - Чечня (12,3 и 12 баллов). Последнее место заняла Ингушетия, где рейтинг рынка труда оценивается на 7,1 балла. При этом в 2020 году ситуация была чуть лучше - итоговый балл республики был 7,3.

Наилучшая ситуация на рынке труда в Москве. Столица приблизилась к условному идеалу, набрав 97,2 балла (96,4 балла в 2020 году).

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