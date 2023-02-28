Жители Дербентского района пожаловались на загрязнение воздуха из-за свалки

28 февраля 2023, 18:41

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Дым от возгораний на свалке близ села Дюзляр распространяется на близлежащие села, пожаловались местные жители. После начала строительства мусоросортировочного завода свалка будет ликвидирована, сообщили представители властей.

Как писал "Кавказский узел", на расстоянии полутора километров от дагестанского села Дюзляр (также упоминается как Дюзлер) расположен мусорный полигон. Свалка горит постоянно, ветер разносит ядовитый дым на многие километры, жалуются местные жители.

Несанкционированная свалка находится в непосредственной близости от села Дюзляр (также упоминается как Дюздер) Дербентского района. Также поблизости от свалки находятся села Рукель, Авадан, Музаим и другие.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель селения Рукель по имени Умахан, свалка находится от них в 5-6 километрах. По его словам, соседство со свалкой пагубно сказывается на жителях села, так как смог от постоянного горения поднимается в их село, которое расположено на возвышенности, и жители села не могут сидеть в дворах своих домов.

Как рассказал житель Рукеля, он может наблюдать за тем, что происходит на свалке, так как из Рукеля, которое расположено на возвышенности, видно саму свалку. "Там вечно горит это все. Разного цвета дым там бывает). Невозможно дышать",- отметил житель села Рукель.

Как следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты", село Рукель располагается в 5,9 километра от села Дюзлер, село Музаим - в 4,1 километра, село Авадан - в 7 километрах

Умахан рассказал, что ранее на территории свалки было ограждение, а сейчас территорию свалки расширили, отметил он. В самом Рукеле проживает до 3000 человек и смог от свалки не дает жителям села выходить в собственные дворы, отметил местный житель.

Неподалеку от свалки есть несколько сельскохозяйственных комплексов по разведению мелкого рогатого скота, сообщил Умахан. Он предположил, что животные, которые пасутся на близлежащих территориях могут забредать на территорию свалки и питаться мусором.

Несмотря на то, что свалка находится в непосредственной близости от населенных пунктов, а также сельскохозяйственных комплексов, власти не предпринимают меры, чтобы помешать свозу мусора, рассказал Умахан. "Никакой реакции нет. Никто ничего не делает", - поделился своим мнением житель села.

Свалка рядом с селением Дюзляр влияет на жителей близлежащих сел, сказал житель села Рукель Хамид. С его слов, кроме Дюзляра смог от горящей свалки доходит до сел Авадан, Музаим, Рукель, Рубас, Коммуна. "Мы находимся наверху (на возвышенности - Прим. "Кавказского узла") в Рукель и мы видим, насколько распространяется дым от горящей свалки",- рассказал житель села.

На территории свалки происходят постоянные возгорания вне зависимости от времени года. Однако больше всего от дыма, поднимающегося со свалки, жители близлежащих сел страдают в летнее время, рассказал Хамид. "Эта свалка горит без конца. В летнее время это вообще катастрофа. Когда осень или зима и есть чуть ветер, то дым распространяется в разные стороны, а когда ветра нет, то дым накрывает окружающие села",- рассказал местный житель.

Селянин отметил, что за последнее время территория свалки значительно расширилась, но даже при расширении места для складирования мусора там нет.

Рядом со свалкой находятся пастбищные поля и в прошлом году огонь со свалки перешел на эти поля, а также на сельскохозяйственные угодья селян, рассказал местный житель. "Ночью нам пришлось поднять людей, человек 20-30 выехали туда и начали тушить. Сам пожар перекинулся на сельскохозяйственные угодья",- рассказал местный житель.

Власти пообещали вскоре ликвидировать свалку

Иногда на свалке, расположенной рядом с Дюзляром, происходят возгорания и дым поднимается и распространяется по сел, сообщил представитель администрации сельского поселения Хазар, в состав которого входит село Дюзляр. "И по утрам и по вечерам от того, что там происходит задымление невозможно дышать, дым постоянно", - пояснил представитель сельской администрации.

По его словам, в самом Дюзляре проживает более 2000 человек.

Раньше данная свалка находилась за пределами города Дербент, но затем ее перевели на нынешнее местоположение, пояснил представитель администрации. по его словам, он неоднократно ездил на место, где расположена свалка и ее работа не соответствует никаким санитарным и противоэпидемиологическим нормам.

Несмотря на то, что свалка близ селения Дюзляр находится на территории Дербентского района, она относится к городу Дербент, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Дербентского района. "Свалка относится к городу Дербенту. Ее обслуживает город Дербент", - пояснил он.

Представитель администрации признал наличие проблем для жителей сел, соседствующих со свалкой из-за постоянных задымлений на территории свалки. "Неизвестно какой мусор туда привозят. Там бесконечное задымление происходит. Это проблема не сегодняшнего дня, свалка [функционирует – прим. "Кавказского узла"] с 2015 года",- сообщил он.

Для решения данной проблемы в 2023 году планируется реализация проекта по строительству мусоросортировочного завода. "Проект готов. Рядом с этой свалкой уже в этом году начнется строительство мусоросортировочного комплекса", - сообщил представитель администрации Дербентского района. Реализация проекта, по его словам, будет завершена в 2024 году. Он также отметил, что свалка сейчас работает, но функционирует, ее планируется ликвидировать, когда начнется строительство мусоросортировочного завода, которое намечено на первый квартал 2023 года.

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