18 декабря 2022, 07:01

Абдулмуслимов потребовал запустить мусороперерабатывающий завод в Ботлихе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов потребовал включить в территориальную схему обращения с отходами мусороперерабатывающий завод в Ботлихе и запустить его в эксплуатацию.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее жители и активисты в Дагестане неоднократно жаловались на проблему с мусором и указывали не необходимость строительства мусороперерабатывающих заводов в республике. В частности, 23 октября 2021 года в Унцукульском районе, на месте слияния Аварского Койсу и Андийского Койсу прошла экологическая акция, призванная обратить внимание на экологические проблемы в горной части Дагестана. Власти района тогда также заявили, что проблему со скоплением мусора можно было бы решить строительством мусороперерабатывающего завода.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов 17 декабря в рамках рабочей поездки посетил мусоросортировочный комплекс в селе Ботлих Ботлихского района. Он напомнил, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, которое он дал по итогам встречи с главами населенных пунктов и жителями Ботлихского и Цумадинского районов в 2018 году, в селе Ботлих было в 2021 году завершено строительство мусоросортировочного комплекса.

Абдулмуслимов поручил определить организацию, которая будет управлять этим заводом, а также разобраться с потоками бытовых отходов для переработки. Согласно закону, после этих мер эксплуатация комплекса будет разрешена, сказано в сообщении, опубликованном 17 декабря на сайте правительства Дагестана.

"Расчеты затрат на содержание и обслуживание мусоросортировочного комплекса представит администрация района", – сказано в сообщении.

Завод пока не включен в территориальную схему обращения с отходами и сейчас не эксплуатируется, отметил министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ибрагим Ибрагимов. Оборудование и здания завода переданы в собственность администрации Ботлихского района, уточнил глава района Руслан Гамзатов

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2021 года в дагестанских Instagram-пабликах* распространилась видеосъемка стихийной свалки мусора близ Сулакского каньона в Казбековском районе Дагестана. Комментаторы потребовали от властей реакции на происходящее, при этом критике подверглись и местные жители. Чиновники тогда заявили, что Стихийные свалки в горах появляются, потому что пока некуда вывозить мусор, проблема будет решена только после запуска мусороперерабатывающего завода в Ботлихе.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Каспийчане потребовали реакции властей на сообщения о свалках мусора", "Мэрия Махачкалы отчиталась о решении проблемы с мусором", "Пользователей соцсети возмутила свалка мусора близ Сулакского каньона".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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