Дагестанские чиновники ответили на критику за свалки в горах

27 мая 2021, 16:27

Стихийные свалки в горах появляются, потому что пока некуда вывозить мусор, проблема будет решена только после запуска мусороперебатывающего завода в Ботлихе, сообщили в администрации района после критики от туристов.

Как сообщал "Кавказский узел", участники экспедиции на внедорожниках 10 мая раскритиковали руководство Дагестана за свалку в горах близ села Анди. Местные чиновники безразличны к проблеме стихийных свалок, заявили пользователи Instagram. Ранее, в начале марта, в дагестанских Instagram-пабликах распространилась видеосъемка стихийной свалки мусора близ Сулакского каньона в Казбековском районе Дагестана. Комментаторы потребовали от властей реакции на происходящее, при этом критике подверглись и местные жители.

Руководство Ботлихского района ознакомилось с видеообращением участников экспедиции относительно свалки, которая действительно находится близ села Анди, сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главы администрации Ботлихского района Ахмед Магомедов. По его словам, эта свалка временная, сельчане на сходе решили организовать ее, чтобы не загрязнять территорию самого села.

"Это стихийная свалка за селом, где мусор складируется в яму, чтобы до него не добралась скотина. Природоохранная прокуратура, Роспотребнадзор в курсе ситуации. Полностью проблема решится после того, как запустят мусороперерабатывающий завод в Ботлихе, который откроется в сентябре-октябре этого года", - заявил Магомедов.

Он добавил, что мусоросортировочный завод в райцентре Ботлих построен на средства Минобороны и будет передан в муниципальную собственность. Там уже заканчивают устанавливать оборудование. Завод будет обслуживать не только Ботлихский район, но и три соседних - он рассчитан на переработку до 30 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год, сообщил Ахмед Магомедов.

Вывозом мусора в Ботлихском районе занимается региональный оператор "Махачкала-1", пока мусор собирается на свалке рядом со строящимся мусороперерабатывающим заводом, рассказал чиновник. По его словам, в определенные дни в местные села приезжает мусоровоз, оповещая местных жителей сигналом. "Люди закидывают мусорные пакеты в кузов машины. В райцентре Ботлих, где 14 тысяч населения, установлены оборудованные площадки и около 200 баков", - рассказал Ахмед Магомедов.

В последние годы люди стали больше следить за чистотой и уже не выбрасывают мусор где придется, а стараются найти места сбора отходов, отметил Магомедов. В самом Ботлихе, действительно, стало чище, там есть мусорные баки, считает и житель Ботлиха Магомед. "Конечно, некоторые выкидывают мусор на улицу, но, думаю, со временем эта проблема решится", - сказал он.

Однако жительница Ботлиха Айшат заявила корреспонденту "Кавказского узла", что ситуация критическая. "Много мусора в районе, скоро невозможно будет дышать. Люди сами виноваты, делают несанкционированные свалки. По дороге из Ботлиха в сторону Агвали есть несколько несанкционированных мусорных куч. В самих селах пакеты бросают рядом с баками, затем собаки и скот разносят их по улицам", - рассказала сельчанка.

И Магомед, и Айшат затруднились уточнить, сколько платят за вывоз мусора, поскольку эта сумма включается в общие коммунальные платежи. На сайте Республиканской службы по тарифам опубликованы "Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Дагестан". Для Ботлихского района они установлены в размере 190,44 рубля за кубометр на первое полугодие и 203,58 рубля за второе полугодие.

Дагестанские бизнесмены также обратили внимание на проблему мусора, организовав акцию по его сбору в рамках "Комбат-тура" - мероприятия с участием 36 предпринимателей и руководителей со всей страны, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве по делам молодежи. "В рамках посещения горного аула Гамсутль группа решила внести свой вклад в бережное отношение к историческим местам и собрала мусор, которого, к сожалению, немало. Для них важно не только развивать свой бизнес, но и заботиться о сохранении окружающего нас мира", - сообщил представитель министерства.