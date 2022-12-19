Глава Минприроды Дагестана оправдан судом по делу о халатности

19 декабря 2022, 20:13

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Суд в Махачкале оправдал бывшего главу Минприроды Дагестана Набиюлу Карачаева по делу о халатности в связи с вывозом мусора на несанкционированную свалку.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля 2021 года следователи сообщили, что бывший глава Минприроды Дагестана Набиюла Карачаев подозревается в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ). По версии следствия, бездействие министра и отсутствие контроля за работой регоператора по вывозу мусора позволило "в течение длительного времени размещать отходы на неприспособленной для этого территории".

3 февраля 2021 года были задержаны, а затем арестованы бывший директор управляющей компании "Лидер" Дмитрий Зуев и врио гендиректора этой компании Мурад Гаджимагомедов. По версии следствия, они организовали вывоз и захоронение отходов из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Буйнакского и Унцукульского районов на не предназначенный для этого участок земли в селе Агачаул Карабудахкентского района. Руководители компаний не исполнили условия договоров, заключенных с властями Дагестана и сократили расходы по транспортировке и захоронению отходов, похитив таким образом более 235 миллионов рублей, предположили следователи. В апреле дело было передано в суд.

Советский райсуд Махачкалы сегодня вынес оправдательный приговор Набиюле Карачаеву, которого следствие обвинило в халатности. "Районный суд пришел к выводу о том, что вина Карачаева Н.А. в халатности не нашла своего подтверждения. Суду не было предоставлено доказательств, однозначно свидетельствующих о его виновности в совершении инкриминируемого преступления, что он не исполнил или ненадлежащее исполнил свои обязанности", - говорится в сообщении на сайте суда.

В частности, полигон, куда свозились отходы, существовал и до назначения Карачаева министром, и размещение там мусора было связано "с невозможностью вывоза отходов на другой полигон из-за отсутствия технологических возможностей его размещения и переработки".

В то же время свидетели подтвердили, что и подсудимый, и глава Дагестана по инициативе Карачаева "неоднократно обращались в федеральные органы исполнительной власти" в связи с проблемой. "Исходя из изложенного, суд, не найдя в действиях подсудимого состава преступления, оправдал его по предъявленному обвинению. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10 суток", - говорится в публикации.

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