Российские мигранты собрали помощь для украинцев на акции в Ереване

25 февраля 2023, 01:49

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Более 300 человек пришли на акцию в поддержку Украины, организованную мигрантами из России у российского посольства в Ереване. Участники акции собрали более 2 тысяч долларов для помощи украинским беженцам в Армении.

Как писал "Кавказский узел", в Тбилиси 24 февраля прошла массовая акция солидарности с народом Украины, организованная жителями Грузии. Акцию посетили беженцы из Украины, покинувшие год назад свои дома из-за начала военных действий.

В Ереване 24 февраля прошли несколько акций в поддержку Украины: так, активисты политического движения «Национально-демократический полюс» провели факельное шествие к посольству России под лозунгом «Деоккупация», а украинские беженцы возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в знак памяти об убитых соотечественниках. Был организован также премьерный показ фильма про войну в Украине «The Kharkiv Files» журналистов из Канады и Голландии, передал корреспондент «Кавказского узла».

Российские активисты, переехавшие в Ереван, провели антивоенную акцию на Площади России близ российской дипмиссии. Организаторы оценили число ее участников в несколько сотен человек. По оценке полиции, в акции приняли участие более 300 человек. В ходе акции был организован сбор средств для помощи живущим в Армении беженцам из Украины.

Акцию пришли несколько десятков украинцев, а также несколько местных жителей, безопасность участников обеспечивали около десятка силовиков. Основные силы полиция сосредоточила у посольства России. Инцидентов в ходе акции не было зафиксировано.

Участники акции принесли множество плакатов с пацифистскими лозунгами и критикой российского президента Путина. Несколько десятков человек после окончания акции присоединились к факельному шествию «Национально-демократический полюса», сторонники которого дошли до здания посольства России, и вернулись с ними на Площадь Свободы.

Координатор проекта «Ковчег» Дарина Маяцкая, переехала в Армению в марте 2022 года. По словам активистки, организаторы уведомили мэрию Еревана уведомление о проведении акции и силовики не предъявляли претензий ни к ее участникам, ни к плакатам. Численность участников акции она считает примечательно большой.

«Я горда, что столько соотечественников вязло смелость высказаться против кремлевского режима. Понимаю, у кого-то осталась семьи в России, кто-то собирается возвращаться обратно по делам, но все равно люди не бояться высказываться. Сложно сказать, почему вначале малочисленные были акции. Думаю, спустя год тут много россиян осознали, что мы здесь не просто приехали переждать острую фазу и скоро вернемся обратно. Я тут прожила уже год, и понимаю, что нет шанса вернуться в Россию и там выйти на митинг. Пока у власти Путин, мы обречены на эмиграцию. Кто-то подвергается преследованию, кто-то уехал из-за преследований, кто-то морально не может находиться в стране и совершать ритуалы в поддержку власти», - заявила она «Кавказскому узлу».

Собранные волонтерами в ходе акции средства передадут гуманитарной организации «Этос», которая помогает беженцам из Украины. «Всего удалось собрать около 854 тысяч драмов, 141 доллар, 10 евро, 5 дирхам, 70 лари, 500 рублей и 500 тенге (всего около 2380 долларов – «Кавказский узел»)», - рассказала координатор проекта.

Россиянин Александр, пришедший на акцию у посольства, родился в Украине, до переезда полгода назад в Армению активно участвовал в России в акциях протеста. «На позицию властей России этими акциями не повлиять, но убедить Европу оказать военную помощь Украине – можно. Невозможно молчать, наблюдая бесчинства кремлевского режима», - заявил он «Кавказскому узлу».

Благосклонность силовиков Александр связывает с тем, что отношение к России в армянском обществе за прошедший год изменилось. «Особенно после сентябрьской агрессии Азербайджана и после блокирования Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха – «Кавказский узел»)», - пояснил россиянин.

Активист помогал собирать средства на генераторы и гуманитарную помощь для своего родного села в Харьковской области. «С первых дней я оказывал финансовую помощь украинским военным. Передал им также сумму, которую отсудил у полиции за условия содержания после ареста», - сказал Александр.

Научный сотрудник ЕГУ Александр Агаджанян приехал в Армению из Москвы до начала активной фазы боевых действий в Украине, но после решил не возвращаться. «Я не вернулся принципиально. Трудно представить себя в Москве и России, в обстановке лжи и неясности. Я не смог бы там жить и работать», - заявил он «Кавказскому узлу».

В Армению за прошедший год переехали тысячи россиян, но в акции приняли участие люди с четкой политической позицией, отметил он. «Остальные переехали кто по экономическим, кто практическим, а кто по прагматическим соображениям», - считает москвич.

Лояльность силовиков Агаджанян связывает с изменением отношения армян к России. «В Армении меняется отношение к России. По последним опросам рейтинг России идет вниз», - отметил он.

Украинка Лилия переехала в Армению из Украины вначале марта прошлого года. Женщина пояснила, что выбрала для переезда Армению, так как ее супруг армянин. По ее словам, сложностей в Армении у ее семьи не было. Сама Лилия участвует в поддержке украинских беженцев, последней ее акцией был сбор на новогодние подарки для детей.

«Меня Армения встретила прекрасно, я тут нашла работу. У нас был выбор, куда поехать, но мы целенаправленно приехали сюда», - заявила она «Кавказскому узлу».

Она также отметила, что число участников пацифистских антироссийских акций заметно выросло. Массовая миграция и понимание, что противостояние не скоро завершится, вынуждает людей выходить на протест. «Изначально люди полагали, что конфликт быстро разрешится, но, к сожалению, до сих пор продолжается. Я тоже уезжала в надежде на быстрое возвращение», - подчеркнула Лилия.

В Армению от военной угрозы бежали около 50 полностью украинских семей, отметила глава благотворительной организации «Украинский форум» Елена Шевчук. В каталоге организации, по ее словам, зарегистрировано немногим более 500 человек.

«В Армению переселились либо смешанные семьи, либо армянские семьи с украинскими паспортами. По официальным данным, в Армению заехало около 20 тысяч украинцев, 17 тысяч из них уже уехали, порядка трех тысяч остались в Армении. Но есть и такие, кто бежал в Армению с украинским видом на жительство, но с армянским паспортом. Де-факто люди бежали, но де-юре они не считаются беженцами», - заявила она «Кавказскому узлу».

Организация существует исключительно на частные пожертвования и не оказывает беженцам финансовую поддержку из-за отсутствия ресурсов, но выдает гуманитарную помощь – продукты, одежду, добавила Шевчук. «Не все армяне-беженцы из Украины нуждаются в помощи. Во-первых, у большинства есть дома, во-вторых, в Украине они сколотили какой-то капитал, и живут здесь, расходуя средства. К тому же родственники помогают. У армян такие взаимоотношения, что своих родных они не оставят в беде или на улице», - отметила украинка.

По ее словам, из-за резкого роста платы за аренду после наплыва в Армению российских мигрантов актуальна также проблема с жильем. В основном Армению рассматривают как транзитную страну для дальнейшего переезда в Индию или Китай

«Армения – не страна для получения помощи, сюда, как правило, едут армяне, у кого есть родственники. Есть, кто нуждается в жилье, но не всем мы можем помочь. Есть временное пристанище, по принципу хостела, для людей, которым совсем не куда податься», - рассказала Шевчук.

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