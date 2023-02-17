Олеся Овчинникова покинула Россию после штрафа за разговоры об Украине

17 февраля 2023, 13:57

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Жительница Краснодара Олеся Овчинникова, оштрафованная судом за разговор в ресторане о военной операции, сообщила, что уехала в Армению и возвращаться в Россию не планирует. Решение о штрафе Овчинниковой будет обжаловано, рассказал ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Ленинский райсуд Краснодара назначил Олесе Овчинниковой штраф в 40 тысяч рублей, признав ее виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. По версии суда, 29 января женщина, находясь в зале ресторана, выкрикивала лозунги, дискредитирующие российских военных.

29 января в одном из ресторанов Краснодара силовики задержали супругов Олесю и Алексея Овчинниковых за пацифистские разговоры. Их отвезли в отдел полиции, но затем Олесю Овчинникову отпустили домой к несовершеннолетнему ребенку. Алексей Овчинников получил 15 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве, его супруга по той же статье была оштрафована на тысячу рублей. Кроме того, на нее составлен протокол о дискредитации военных.

Суд, назначив Олесе Овчинниковой штраф, отказался изучить видео задержания супругов, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алексей Аванесян, представляющий интересы Овчинниковых.

"Хотя бы просмотрели диски с видеозаписями их задержания. Однако в ходатайстве о направлении их на экспертизу, чтобы показать, что моя доверительница не говорила ничего криминального, суд отказал", - рассказал он.

Ранее, 8 февраля, Краснодарский краевой суд оставил в силе решение по делу о мелком хулиганстве, в котором супруги были признаны виновными, отметил Аванесян, добавив, что Алексей Овчинников уже отбыл назначенное ему наказание в 15 суток ареста.

"Решения, вынесенные краевым судом, уже обжалованы, а вчерашнее решение я еще просто не успел обжаловать, но обязательно подам апелляцию", - сказал адвокат.

Сама Олеся Овчинникова сообщила, что покинула Россию и находится в Армении, куда выехала вместе с дочерью. Комментировать причины эмиграции она отказалась. "Да, я покинула страну. Что тут скажешь? Все ведь очевидно", - приводит сегодня слова Овчинниковой "Кавказ.Реалии"*.

По словам женщины, она не собирается подавать заявление на получение статуса политического беженца, но не планирует и возвращаться в Россию, пишет издание.

Напомним, ранее Олеся Овчинникова рассказала, что посетитель ресторана резко отреагировал на разговор о военной операции на Украине, который она вела с подругой за столиком, начал угрожать им и затеял потасовку. Сам посетитель – уроженец Донецка Владимир Чернов – озвучил версию, что Овчинниковы выкрикивали лозунги в поддержку Украины, а он в драку не вступал. Олеся Овчинникова предложила силовикам посмотреть запись с видеокамеры в ресторане, на которой видно, что потасовку начал Владимир Чернов.

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