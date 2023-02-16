Суд оштрафовал Олесю Овчинникову за дискредитацию армии

16 февраля 2023, 13:16

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Ленинский райсуд Краснодара признал Олесю Овчинникову виновной в дискредитации российской армии и назначил ей штраф в размере 40 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", в одном из ресторанов Краснодара силовики задержали супругов Олесю и Алексея Овчинниковых за пацифистские разговоры. Их отвезли в отдел полиции, но затем силовики отпустили Олесю Овчинникову домой к несовершеннолетнему ребенку. Житель Краснодара Алексей Овчинников получил 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Супруга Овчинникова по той же статье была оштрафована на тысячу рублей, кроме того, на нее был составлен протокол о дискредитации военных. Также в сети был опубликован видеоролик, на котором Олеся Овчинникова произносит лозунги в поддержку Украины. Дело о дискредитации армии поступило в Ленинский районный суд Краснодара.

Суд рассмотрел материалы дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП России (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации...). Суд установил, что 29 января женщина, находясь в зале ресторана, выкрикивала лозунги, дискредитирующие российских военных, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Суд признал Олесю Овчинникову виновной и назначил ей в наказание виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей, сказано в сообщении.

Напомним, посетитель ресторана в Краснодаре резко отреагировал на разговор о военной операции на Украине, который Олеся Овчинникова вела со своей подругой за столиком, после чего начал угрожать им и затеял потасовку, рассказала она. Житель Донецка Владимир Чернов, который случайно услышал их разговоры за столиком, заявил, что Овчинниковы выкрикивали лозунги в поддержку Украины, однако в драку с ними он не вступал. Олеся Овчинникова предложила правоохранителям посмотреть видеозапись из заведения.

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