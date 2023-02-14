Дело Олеси Овчинниковой передано в суд

14 февраля 2023, 21:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Ленинский районный суд Краснодара поступило административное дело Олеси Овчинниковой, слова которой в ресторане силовики сочли дискредитацией армии.

Как писал "Кавказский узел", в одном из ресторанов Краснодара силовики задержали супругов Олесю и Алексея Овчинниковых за пацифистские разговоры. Их отвезли в отдел полиции, но затем силовики отпустили Олесю Овчинникову домой к несовершеннолетнему ребенку. Житель Краснодара Алексей Овчинников получил 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Супруга Овчинникова по той же статье оштрафована на тысячу рублей, кроме того, на нее составлен протокол о дискредитации военных. Также в сети был опубликован видеоролик, на котором Олеся Овчинникова произносит лозунги в поддержку Украины.

Посетитель ресторана в Краснодаре резко отреагировал на разговор о военной операции на Украине, который Олеся Овчинникова вела со своей подругой за столиком, после чего начал угрожать им и затеял потасовку, рассказала она. Житель Донецка Владимир Чернов, который случайно услышал их разговоры за столиком, заявил, что Овчинниковы выкрикивали лозунги в поддержку Украины, однако в драку с ними он не вступал. Олеся Овчинникова предложила правоохранителям посмотреть видеозапись из заведения.

В Ленинский суд Краснодара поступило административное дело в отношении Олеси Овчинниковой за выкрикивание лозунга в поддержку Украины, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Дело передано в суд 6 февраля, рассмотрение назначено на 10.30 мск 16 февраля, следует из карточки дела на сайте Ленинского районного суда Краснодара.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено Минюстом России в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.