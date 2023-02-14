Кадр из видеоролика о беседе Овчинниковой с силовиком в ресторане. Стоп-кадр из ТГ-канала "Горячий ключ News" от 30.01.23, https://t.me/gk_news1/15411

14 февраля 2023, 21:01

Дело Олеси Овчинниковой передано в суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Ленинский районный суд Краснодара поступило административное дело Олеси Овчинниковой, слова которой в ресторане силовики сочли дискредитацией армии. 

Как писал "Кавказский узел", в одном из ресторанов Краснодара силовики задержали супругов Олесю и Алексея Овчинниковых за пацифистские разговоры. Их отвезли в отдел полиции, но затем силовики отпустили Олесю Овчинникову домой к несовершеннолетнему ребенку. Житель Краснодара Алексей Овчинников получил 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Супруга Овчинникова по той же статье оштрафована на тысячу рублей, кроме того, на нее составлен протокол о дискредитации военных. Также в сети был опубликован видеоролик, на котором Олеся Овчинникова произносит лозунги в поддержку Украины.

Посетитель ресторана в Краснодаре резко отреагировал на разговор о военной операции на Украине, который Олеся Овчинникова вела со своей подругой за столиком, после чего начал угрожать им и затеял потасовку, рассказала она. Житель Донецка Владимир Чернов, который случайно услышал их разговоры за столиком, заявил, что Овчинниковы выкрикивали лозунги в поддержку Украины, однако в драку с ними он не вступал. Олеся Овчинникова предложила правоохранителям посмотреть видеозапись из заведения.

В Ленинский суд Краснодара поступило административное дело в отношении Олеси Овчинниковой за выкрикивание лозунга в поддержку Украины, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Дело передано в суд 6 февраля, рассмотрение назначено на 10.30 мск 16 февраля, следует из карточки дела на сайте Ленинского районного суда Краснодара. 

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Примечание:

"Суд оштрафовал жителя Новороссийска за дискредитацию армии", "Опубликованы детали дела Александра Дейнеги о дискредитации армии", "Сочинец оштрафован за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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