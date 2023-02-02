Олеся Овчинникова озвучила детали задержания за разговоры об Украине

02 февраля 2023, 15:54

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Посетитель ресторана в Краснодаре резко отреагировал на разговор о военной операции на Украине, который Олеся Овчинникова вела со своей подругой за столиком, после чего начал угрожать им и затеял потасовку, рассказала она. Житель Донецка Владимир Чернов, который случайно услышал их разговоры за столиком, заявил, что Овчинниковы выкрикивали лозунги в поддержку Украины, однако в драку с ними он не вступал. Олеся Овчинникова предложила правоохранителям посмотреть видеозапись из заведения.

Как писал "Кавказский узел", в одном из ресторанов Краснодара силовики задержали супругов Олесю и Алексея Овчинниковых за пацифистские разговоры. Их отвезли в отдел полиции, но затем силовики отпустили Олесю Овчинникову домой к несовершеннолетнему ребенку. Житель Краснодара Алексей Овчинников получил 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Супруга Овчинникова по той же статье оштрафована на тысячу рублей, кроме того, на нее составлен протокол о дискредитации военных.

Версии того, как разворачивались события в краснодарском ресторане, где вечером 29 января были задержаны Овчинниковы за разговоры об Украине, привела сегодня "Медиазона"* в материале ""Зай, сними и выложи во все соцсети!». История супругов из Краснодара, которые пошли в ресторан, а попали в новости — из‑за разговора о войне".

По словам 42-летней Олеси Овчинниковой, она работает менеджером и вместе с мужем Алексеем воспитывает девятилетнюю дочь. В тот вечер она договорилась с подругой о встрече в ресторане "На дровах", а дочку оставила у друзей.

Вечером 29 января ресторан был почти пуст. Когда Алексей вышел на перекур, Олеся и ее подруга заговорили о военной операции на Украине. Их разговор услышал мужчина, который проходил мимо. Затем на улицу на перекур вышли женщины, и в дверях они столкнулись с этим посетителем ресторана. Овчинникова сообщила, что он потребовал прекратить разговоры про военную операцию и стал угрожать. "В ответ на его грубость мы тоже грубо ответили. Он первый начал нас хватать, меня схватил за плечо, за шею, и начался конфликт", – приводятся слова Олеси Овчинниковой в публикации.

В потасовку вмешалась охрана ресторана, рассказала она. "Была настоящая потасовка, и в какой-то момент приехала Росгвардия – нам сделали замечание, что нужно прекратить конфликт и успокоиться. Потом нас положили на пол, заломали руки за спину, выключили музыку, и я отчетливо слышала, что они составляют бумагу, что этот мужчина пишет заявление, что мы говорили про Украину", – рассказала Олеся.

Овчинникова отметила, что жалеет, что дала волю эмоциям и высказывалась резко. "Наверное, все-таки сказалось мое алкогольное опьянение и возмущение – и получилось то, что получилось. То есть я повела себя глупо, повелась на провокацию, но я настаиваю, что никого публично ни к чему не призывала, не митинговала, а обращалась конкретно к человеку, который включил камеру и меня снимал", – сказала жительница Краснодара.

Видеоролик о задержании Овчинниковой в краснодарском ресторане опубликован в Telegram-канале "Горячий ключ News". На видеозаписи девушка сидит в наручниках на полу, затем садится на диван. Она с использованием ненормативной лексики разговаривает с силовиком, который ведет видеосъемку. Девушка смеется и неоднократно произносит слова в поддержку Украины и ее президента. Адвокат указал, что во вменяемых Овчинниковой по этой статье действиях не было публичности, а видеозапись ее разговора с силовиком была распространена сотрудником Росгвардии.

Овчинникова подчеркнула, что в разговоре с подругой про спецоперацию на Украине, который услышал посетитель ресторана, не было ни оскорблений, ни обвинений, и ничего прочего, что могло бы вызвать негатив со стороны, заявила она. "Я не знаю, что там за жизненная история у человека, почему он так отреагировал. Возможно, там тоже есть какая-то боль, да и он сам был нетрезв, как и мы", – заметила она.

Незнакомцем, у которого произошел конфликт с Олесей Овчинниковой оказался 58-летний Владимир Чернов. Он рассказал, что родился в Донецке, с 2014 года воевал на стороне Донецкой народной республики (ДНР), и недавно вышел в отставку. После того, как Донецк стал интенсивно обстреливаться, они с супругой перевезли детей в Краснодарский край, но сами остались в городе. Чернов с супругой приехали в Краснодар к родственникам, они остановились в гостинице, которая находится напротив ресторана "На дровах". По словам Чернова, в тот вечер он был трезв.

По его словам, Овчинниковы вели себя в ресторане шумно, а на вопрос певицы о том, откуда они ответили, что из Одессы. Чернов заявил, что Овчинниковы выкрикивали лозунги в поддержку Украины. "Меня это задело, потому что я восемь лет отвоевал не ради того, чтобы слушать в Краснодаре вот эти лозунги, и жена моя тоже", – приводятся в публикации его слова.

По словам Чернова, супружеской паре делали замечания, однако они продолжали вести себя вызывающе. После этого администратор ресторана вызвал полицию. Чернов отрицает, что вступил с Овчинниковыми в физический контакт.

В деле также содержатся рапорты сотрудников полиции, которые заявили о вызывающем поведении Овчинниковых и опрос администратора ресторана Регины Гинц и бармена Николая Чернова (по словам Владимира Чернова, они не родственники). Бармен сообщил, что сначала конфликт с посетителями возник у него, так как Овчинниковы вели себя "агрессивно и неадекватно, проявляя явное неуважению к персоналу и посетителям", угрожали окружающим и кричали лозунги в поддержку Украины.

Овчинникова заявила, что в Одессе ни разу не была, а версия Владимира Чернова ее удивляет. "Они говорят, что не было этой потасовки даже? <Лозунги в поддержку Украины> мы не кричали, мы только разговаривали — о своих мнениях и о своих впечатлениях", — утверждает она. Олеся выразила надежду, что полицейские изучат запись с видеокамеры в ресторане, на которой видно, что потасовку начал Владимир Чернов, отмечается в материале.

На сайте Ленинского районного суда сегодня утром были опубликованы протоколы по делам о мелком хулиганстве в отношении Алексея и Олеси Овчинниковых .

Как указано в постановлении в отношении Олеси Овчинниковой, она, "находясь в общественном месте, выражалась грубой нецензурной бранью, размахивала руками, выкрикивая лозунги <в поддержку Украины>, на замечания граждан не реагировала, на просьбы окружающих и сотрудников Росгвардии прекратить свои действия не реагировала, провоцировала драку, чем нарушила общественный порядок, препятствовала действиям сотрудников Росгвардии по предотвращению административного правонарушения". Олеся Овчинникова вину в правонарушении не признала, постановление было обжаловано 31 января, следует из карточки дела на сайте суда.

Аналогичное описание действий Овчинниковых содержится и в постановлении по делу Алексея Овчинникова. Он признал вину, информации об обжаловании решения суда в карточке дела к 15.40 мск 2 февраля не содержится.

На сайте суда также не содержится информации о протоколе по статье о дискредитации армии в отношении Олеси Овчинниковой.

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