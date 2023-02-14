14 февраля 2023, 02:57

Опубликованы детали дела Александра Дейнеги о дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Кубани Александр Дейнега был оштрафован на 45 тысяч рублей после публикации в соцсети клипа украинской певицы.

Как писал "Кавказский узел", 31 января житель Кубани Александр Дейнега был оштрафован за дискредитацию российской армии, однако о том, что стало поводом для штрафа, не сообщалось.

Стали известны подробности административного дела жителя Краснодарского края Александра Дейнеги. Он был оштрафован на 45 тысяч рублей Динским районным судом, пишет 13 февраля "ОВД-Инфо"*.

В постановлении, которое было опубликовано 13 февраля на сайте суда, указано, что Дейнега "публично дискредитировал вооруженные силы РФ, используя социальную сеть "Одноклассники", где разместил видеоролик, в котором "исполнительница на украинском языке в стиле "речитатив" произносит текст, дискредитирующий проведение специальной военной операции ВС РФ на территории Украины, и высказывает угрозы убийством российским военнослужащим, при этом использует нецензурную брань, оскверняя их честь и достоинство".

Дейнега присутствовал на заседании суда, свою вину он не признал, заявив, что случайно скачал упомянутый клип и даже не смотрел его. Суд не усмотрел в его деле смягчающих или отягчающих обстоятельств.

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Примечание:

"Волжанин оштрафован за дискредитацию армии на одиночном пикете", "Краснодарский активист смог оспорить штраф за съемку в пацифистском ролике", "Верховный суд Дагестана отменил штраф местному жителю за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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