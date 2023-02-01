Житель Кубани оштрафован за дискредитацию армии

01 февраля 2023, 08:01

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Суд на Кубани оштрафовал местного жителя Александра Дейнегу, признав его виновным в дискредитации военных.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по этой административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Так, 25 января стало известно, что в Адлерский суд Сочи поступило дело Ильгиза Искандарова, обвиненного по этой статье.

Динской суд на Кубани оштрафовал по статье о дискредитации армии Александра Дейнегу, сообщило вечером 31 января "Кавказ.Реалии"*.

Дейнега был признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ 1 , заседание состоялось 24 января, указано в карточке дела на сайте Динского райсуда. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - говорится в графе "Результат рассмотрения дела". Постановление суда, по состоянию на 7.55 мск 1 февраля, в карточке дела не опубликовано.

В сентябре 2022 года тот же суд арестовал Александра Дейнегу на пять суток за неподчинение полицейским, проводившим обыск в его доме, говорится в постановлении, размещенном на сайте Динского райсуда.

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