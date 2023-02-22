Ереванская премьера спектакля по Довлатову привлекла внимание мигрантов из России

22 февраля 2023, 02:52

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В Ереване состоялась премьера спектакля по мотивам произведения Сергея Довлатова "Чемодан" режиссера Алексея Гайлита. Зрители, принесшие в театр памятную вещь, смогли принять участие в спектакле, рассказав историю предмета. Постановка привлекла внимание необычным форматом и именем Довлатова, который вынужденно родину, отметили опрошенные "Кавказским узлом" зрители.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря 2022 года режиссер Алексей Гайлит представил в Ереване комедийный спектакль "Ложитесь, господин президент!", билеты на который были распроданы за четыре дня.

21 февраля в ереванском Кукольном театре состоялась премьера спектакля по мотивам произведения Сергея Довлатова «Чемодан». Иммерсивный спектакль в постановке режиссера Алексея Гайлита собрал аншлаг, передает корреспондент «Кавказского узла».

«Работая с текстом Довлатова, мы часто вспоминали свои личные истории, причем это получалось непринужденно, само собой. В определенный момент нас осенило, что каждый иммигрант, находящийся здесь, подобно Довлатову, привез свой чемоданчик историй. Но кто про них знает?» - пишет на сайте спектакля режиссер Алексей Гайлит.

По его словам, по этой причине авторы постановки решили пойти на эксперимент. «Мы добавили в спектакль возможность зрителю принести с собой какую-то дорогую ему вещь и рассказать ее историю, что позволит создать диалог Довлатова с современным миром», - отметил режиссер.

Истории в ходе спектакля представили три зрителя. Первую историю про сумку рассказал мигрант из Москвы. Как терял ее, будучи студентом факультета журналистики, как сумка срикошетила пулю, когда они с братом баловались травматическим пистолетом, как терял ее во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Вторая история - от армянки, которая выросла в России и переехала в Армению, про солнечные очки, про море, театр и жизнь репатрианта.

Третья история российского мигранта про блокнот, про непростые отношения с братом в миграции. Однако эта история вызвала смех и бурные овации зрителей в зале.

Россиянин Даня, который рассказал про блокнот, переехал в Ереван из Таиланда неделю назад. Он мигрант первой волны. После начала спецоперации на Украине решил отправиться в путешествие по миру.

Даня долго обдумывал, принять участие в спектакле или нет. «Мне сейчас важно, когда все [вокруг] нестабильно, быть более решительным. Ребята, которые ставили спектакль, мои единомышленники. Мне хочется их поддержать», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Участие простого зрителя в постановке помогает мигранту освоиться, считает россиянин. «Появляется чувство участия на новом месте», - пояснил Даня.

Асмик Алексанян переехала в 2015 году в Армению. Поступила в ереванский вуз, а после его окончания решила обосноваться в Армении. «Возможно, тема репатриации не пересекается с миграцией. Но, думаю, она отзовется в сердцах мигрантов. Потому что очки связаны с окончанием одной главы моей жизни и началом новой», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Очередная глава – это, прежде всего, неопределенность, но во всем есть плюсы и минусы, и черную полосу сменить белая полоса, добавила Алексанян.

По ее мнению, возможность простого зрителя принять участие в спектакле может стать психологической разрядкой. «Когда делишься своими чувствами, становится легче. Своего рода психоанализ. Когда переживаешь в себе, кажется, что все – катастрофа, что такая беда могла только с тобой приключиться, что невозможно ее преодолеть. Но когда рассказываешь свою историю, свои переживания другим людям, оказывается, что у вас одинаковые переживания. Они в тебе видят себя. И, возможно, поделившись историей, ты поможешь кому-то, кто себя узнает в этой истории. Он может не сказать слова поддержки, но ему станет легче, что он не один в такой ситуации», - отметила она.

Россиянке Юлии понравилась постановка, игра актеров. О спектакле они с мужем узнали в первый день приезда в Ереван. «После начала боевых действий в Украине муж уехал в Турцию, а я осталась в России. В Ереване мы с ним встречаемся. Гуляя с мужем по улице, увидели ребят с чемоданами, которые рассказали про свой спектакль. И нас заинтересовало. Что хоть ты в миграции, но ты не одинок», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, особый колорит спектаклю придает участие простых зрителей. «Я люблю слушать чужие истории - у кого как складывается, кто за что переживает. Это не репертуарный спектакль, где ты уже каждую фразу знаешь. В этом спектакле есть новое, душевное и контакт со зрителем», - отметила россиянка.

Игорь из Подмосковья также отметил профессиональную работу режиссера и актерского состава. «Спектакль впечатлил, хотя само произведение Довлатова я не читал. Но после выхода из дверей театра понимаешь, что надо прочитать оригинал», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Игорю понравился формат участия зрителей в постановке. «Впечатление, что это все не спонтанно, а заранее согласовано. Но действительно, все участники случайные люди», - отметил он.

Тот факт, что мало зрителей согласилось принять участие в постановке, по его мнению, связано с боязнью сцены. «Не думаю, что люди стесняются своего эмигрантского состояния. Люди не стесняются делиться своими историями в соцсетях. Я и сам с удовольствием бы поднялся на сцену, но не был подготовлен. Не знал, что взять такое особенное. Если бы у меня была классная история, мне была приятно поделиться», - подчеркнул он.

Лусине Кешишян из Еревана пришла на спектакль, в котором упоминался Довлатов. «Не только я, многие зрители пришли на Довлатова, а не просто на спектакль. Позади меня сидела женщина, которая буквально цитировала Довлатова, каждое его крылатое слово», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

О формате спектакля жительница Еревана узнала уже в театре. «Это некое новшество для меня, но, если честно, истории могли бы быть и интересней. Но, возможно, к этому зритель еще должен привыкать», - отметила Кешишян.

Продюсер Сергей Целиков отметил, что частота постановки нового спектакля зависит от того, как его примет зритель.

«Спектакль не ставит идеей объединить сообщество мигрантов этим спектаклем. Все, кто хотел, уже объединились сами. Стояла задача отрефлектировать проблемы. Потому что, хотя ты тут и в безопасности, но ты оставил привычный уклад жизни, любимые вещи, любимых людей, переехал в страну, в которой не все знакомо. Нам хотелось на эту тему устроить диалог со зрителем. Нужно иметь возможность высказаться. Изменить что-то мы вряд ли сможем, но смягчить обстановку - сможем», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

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