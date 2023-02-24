Жители Грузии выразили поддержку Украине

24 февраля 2023, 23:11

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Акцию солидарности с народом Украины в Тбилиси, организованную жителями Грузии, посетили беженцы из Украины, покинувшие год назад свои дома из-за начала военных действий.

Перед парламентом Грузии прошла акция солидарности с Украиной. Площадь перед парламентом переполнена. Движение по проспекту остановлено. На акции прозвучали гимны Украины и Грузии. К участникам акции обратился мэр Киева Виталий Кличко. "Я хочу поблагодарить грузинский народ за поддержку борьбы украинцев. Грузины не только морально поддерживают украинцев, мы это ценим. Ваши солдаты сражаются вместе с нами за свободу и независимость Украины. Мы чтим память 36 отважных грузин, погибших за Украину", - сказал он.

Представители "Грузинской мечты" в декабре 2022 года напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о норме закона, которая позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных вооруженных силах. Лишать человека единственного гражданства Грузии запрещает международная конвенция, но власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Мы благодарны за ваше мужество, свободу и стремление к независимости. Уверен, что и Украина, и Грузия, народ которых стремится к демократической Европе, успешно преодолеют этот путь и станут членами Европейского Союза. Никто не может помешать нашему народу реализовать свой цивилизованный выбор. Сегодня мы также защищаем Европу и ее ценности", — заявил Кличко в эфире "Общественного вещателя".

Певица Нино Катамадзе сообщила на акции о сборе средств для украинского фонда "Несломленные", который курирует изготовление высокотехнологичных протезов для взрослых и детей. Как рассказала Катамадзе, при помощи фонда уже изготовлено 500 таких протезов.

В акции участвуют студенты тбилисских вузов. Студент Лука Чохонелидзе обратился к собравшимся от имени грузинского студенчества. "Не могу не вспомнить грузинских добровольцев, сражаются в Украине, мы гордимся ими и никогда не забудем", - сказал он.

Одна из участников акции, Катерина рассказала, что дать 24 февраля 2022 года не забудет никогда "В этот день мир был разделен на две части. Это день, когда мы показали всему миру нашу способность бороться. Большое спасибо всем за то, что собрались здесь и еще раз показали миру, каков наш выбор" - привела ее слова "ТВ Формула".

Митинг стал выражением солидарности с Украиной, и не является политической акцией, указал лидер "Гирчи" Зура Джапаридзе. "Это акция солидарности с Украиной и грузинскими солдатами, которые сейчас находятся на передовой. Цель акции — показать друг другу, украинцам и всему миру, что наше отношение к Украине и <событиям> на Украине отличается от того, что проецирует правительство Грузии", - перевел его слова в эфире телекомпании корреспондент "Кавказского узла".

Многие люди с самого утра несли цветы и свечи к посольству Украины. Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" уроженка Украины Настя, она с 12 марта 2022 года находится в Тбилиси со своей дочкой. "Я живу у родных и, слава богу, проблемы с жильем у меня нет. Зарабатываю на жизнь тем, что шью шторы. Дочка учится в украинской школе. Я не смогла прийти вечером на митинг, так как не хочу оставлять дочь. Поэтому еду к посольству", - отметила она.

Дворец президента Грузии сегодня был освещен в цветах украинского флага, а также было выставлено полотно Noli Me Tangere/ "Не трогай", созданное художником Леваном Сонгулашвили. "По решению президента это монументальное полотно было выставлено, потому что оно так лаконично выражает солидарность Грузии с Украиной, настроения грузинского народа по отношению к <военной операции> на Украине", - сказано в заявлении пресс-службы президента Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство Грузии изолировало себя из-за своей позиции по отношению к Украине, что "непостижимо".

"Не могу не выразить сожаление по поводу того, что правительство Грузии самоизолировалось, отделилось от демократического сообщества и пытается какими-то причинами оправдать свою непонятную, якобы нейтральную или взвешенную позицию. К счастью, грузинское общество очень четко выразило свою позицию, всеми формами и средствами доказало свою полную солидарность с исконно дружественной страной. Улицы Тбилиси неоднократно показывали нам, на каком уровне стоит грузинский народ", — привело слова Зурабишвили агентство "Новости Грузия".

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