Активность ЕС по карабахскому вопросу вызвала всплеск антиармянской риторики в Москве

14 февраля 2023, 23:39

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Россия опасается усиления позиции Евросоюза в вопросе карабахского урегулирования, указал Андриас Гукасян. Заявления российских политиков о ситуации в регионе содержат явное недовольство действиями и заявлениями Никола Пашиняна, хотя внешнеполитического разворота тот не планирует, отметили Армен Варданян и Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября 2022 года стало известно, что ОБСЕ отправляет миссию на границу Армении и Азербайджана. Она продлилась до 27 декабря 2022 года. Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза 23 января договорились об отправке в Армению на границу с Азербайджаном долгосрочной мониторинговой миссии. Европейская мониторинговая миссия повысит безопасность Армении и лишит Азербайджан возможности обострять ситуацию на границе, при этом Евросоюз подает сигнал, что готов заменить Россию в регионе, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента - Прим. "Кавказского узла") Азербайджана Сагибой Гафаровой предостерег от попыток вовлечения в урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном европейских структур, в частности Европарламента и ПАСЕ, пояснив свои слова тем, что деятельность этих структур привела к нынешнему положению на Украине. Володин подчеркнул, что урегулирование конфликта должно основываться на соглашении, подписанном руководителями Азербайджана, Армении и России. "Давайте исходить из того, что есть решение, принятое на уровне глав государств — Азербайджана, Армении и Российской Федерации. Будем руководствоваться этим и со своей стороны делать все, чтобы эти договоренности были реализованы. А те, кто делает заявления в сторону европейских институтов, могут просто страну потерять", - приводятся его слова на сайте Госдумы 13 февраля.

Антиармянская риторика российских политиков связана с позицией Евросоюза в вопросе карабахского конфликта, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Андриас Гукасян.

По его словам, в проекте резолюции Европарламента ответственность за нарушение принципа мирного урегулирования территориальных споров и разжигание конфликта возложена на Азербайджан.

"Кроме того, в проекте резолюции отмечена приверженность ЕС Мадридским принципам урегулирования конфликта. Тем самым, Евросоюз подчеркивает, что применение силы не является способом решения конфликта. И принципы, которые были на столе переговоров до войны, остаются решением карабахской проблемы, несмотря на поражение армянской армии. Это важные для Армении и Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") политические постулаты, которые вынуждают Россию выступать адвокатом Азербайджана", - отметил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 февраля сообщил, что предложение России о развертывании миссии ОДКБ в Армении все еще актуально. По его словам, если Ереван будет заинтересован, то миссию можно развернуть за один-два дня. Лавров напомнил о готовности ОДКБ направить миссию в Армению, чтобы спасти репутацию России, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики. По их словам, именно для этого Россия прикладывает усилия, чтобы смягчить блокировку Лачинского коридора. Лавров добавил тогда, что Азербайджан в ходе конфликта с Арменией "вернул земли, которые ему принадлежат", следует из видеозаписи интервью министра телеканалу "Россия 24", размещенной на YouTube-канале МИД России.

По мнению Гукасяна, Лавров оправдал действия Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха. ""Адвокатская" деятельность российских государственных деятелей связана с тем, что Азербайджан нуждается в дипломатической помощи. Это попытка создать противовес решениям, которые будут приняты в ЕС. Но так как России дискредитирована на международной арене, ее "адвокатская" помощь не принесет политических дивидендов Азербайджану", - считает Гукасян.

Перекрытие Лачинского коридора и блокада Нагорного Карабаха стали негативным следствием этой политики России. Режим ограниченной коммуникации между Арменией и Нагорным Карабахом, который на руку Азербайджану, ввели миротворцы, указал он.

В то же время, Гукасян назвал неверным утверждения, что такая политика России стала следствием "прозападности" Никола Пашиняна.

"Никол Пашинян – верный и преданный помощник Кремля в Армении. Правящая сила, которую возглавляет Пашинян, свела на нет соглашение с Евросоюзом о всеобъемлющем сотрудничестве. В частности, граждане Армении уже давно должны были пользоваться безвизовым режимом в Шенгенской зоне. Именно Пашинян в угоду России отказался от предложения Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию, что, в числе иных факторов, создало возможность нападения Азербайджана на Арцах", - пояснил он.

Минская группа ОБСЕ – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке. 24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции, однако европейцы признают, что базой для окончательного разрешения всех остающихся вопросов в зоне карабахского конфликта служат три заявления лидеров России, Азербайджана и Армении. Россия торпедирует деятельность Минской группы ОБСЕ, так как больше не рассматривает этот формат как платформу для сотрудничества с США, заявили в июне политологи Тигран Григорян и Андриас Гукасян.

Позиции России будут сильными в Армении, пока Пашинян находится у власти, заключил Гукасян.

Политобозреватель Наира Айрумян назвала предупреждения Володина абсурдными. "Два месяца в октябре-ноябре 2022 года европейские наблюдатели были в Армении, и она не только не потеряла государственность, но и укрепила ее", - отметила она.

По ее мнению, риторика российских политиков не связана с "прозападностью" Пашиняна и его команды, а с инстинктом самосохранения партии власти. "Ориентация армянской власти зависит от личной угрозы, и если власть в Армении сочтет, что Запад сильнее, то может быть и внешнеполитический реверс. Но пока у России в Армении пограничники, 102-я военная база, миротворцы в Карабахе, вряд ли Ереван "соскочит" так быстро. Желание, безусловно, есть, но власти понимают, чем это может быть чревато для них лично", - пояснила Айрумян.

Антиармянскую риторику российских политиков связана с их недовольством действиями и заявлениями Пашиняна, полагает политолог Армен Варданян. "Кремль негативно реагирует на политику армянских властей, которая им не по душе. В России привыкли, что Армения покладиста. Приглашение европейских наблюдателей, отказ Армении предоставить Азербайджану и России коридор через Сюник, это все вызвало негодование Кремля", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, другой причиной антиармянских заявлений является политика России, которая защищает интересы Азербайджана. "Заявление Володина, в частности надо рассматривать в этой призме", - пояснил Варданян.

Утверждения, что прозападная ориентация Пашиняна является причиной антиармянских заявлений российской политической элиты, неверны, добавил Варданян. "Пашинян – не прозападный политик. Кремлю неприятны его заявления и шаги. Резкая смена внешнеполитического вектора в Армении исключена. Возможно, что шаг за шагом. Это связано с потерей Россией своих позиций на мировой арене", - заключил политолог.

В то же время, политолог не исключил, что смена власти в Армении в будущем может быть в интересах Кремля.

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