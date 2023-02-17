Дольщики в Сочи потребовали признать их право на построенное жилье

17 февраля 2023, 09:39

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Более 50 дольщиков потребовали у суда обязать мэрию Сочи признать их право собственности на жилье в доме, построенном осужденным за мошенничество застройщиком. В доме шесть этажей, а разрешение выдавалось на строительство трехэтажного, объяснили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года суд приговорил застройщика Олега Лаптева к 15 годам колонии, признав его виновным в убийстве бывшего депутата Александра Широбокова и в покушении на убийство следователя и эксперта в Туапсе. Дольщики регистрируют права собственности на квартиры, построенные Лаптевым, однако чиновники отказываются передавать им в собственность земельный участок под домами, рассказала "Кавказскому узлу" в августе 2020 года дольщица Мария Никифорова.

1 декабря 2018 года в Сочи было найдено тело Александра Широбокова, который ранее был депутатом горсобрания и возглавлял жилищно-строительный кооператив "Альфа". В его убийстве был обвинен застройщик Олег Лаптев, которого арестовали 11 декабря 2018 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Находясь под стражей, он признался в убийстве Широбокова, однако его родные считали, что он дал признательные показания под давлением. В октябре 2019 года Лаптев был также обвинен в попытке организовать убийство следователя из Туапсе, который вел дело об убийстве его сестры в 2013 году.

Более полусотни дольщиков обратились с иском к мэрии

Сообщение о том, что власти Сочи отказываются регистрировать договоры местных жителей об аренде земли, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 9 января. "Заключённые и подписанные ещё в 2015 году договора аренды земли под различными предлогами отказываются регистрировать в ЕГРН. Земельные участки под нашими домами, построенными […] Лаптевым О. Ю., уже переданы нам в долях, но пользоваться ими мы не можем, поскольку не можем подключить коммуникации в связи с отсутствием земли. Пустующие наши два дома плесневеют и ветшают, а мы платим налоги на собственность", - написал автор обращения.

В конце февраля суд Центрального района начнет рассмотрение иска более 50 дольщиков ПЖСК «Альфа» к администрации Сочи, которая ранее требовала снести их самострой на улице Фадеева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель суда Центрального района Сочи.

"В настоящее время назначена экспертиза по делу, которая должна установить, возможно ли оставить шестиэтажный многоквартирный дом в существующем виде, построенный на участке под ИЖС, либо нет. На основании экспертного заключения суд будет выносить свой вердикт о возможности узаконить самострой и признать за истцами право собственности на него. Дата суда будет сообщена сторонам на следующей неделе", - сказал представитель суда.

Сотрудник юридического отдела мэрии Сочи подтвердил эту информацию, подчеркнув, что администрация города активно борется с самостроями, и суды «завалены» исками о сносе. "В 2015 году администрацией был подан очередной иск в суд о сносе самостроев Олега Лаптева, но суд иск отклонил, а удовлетворил встречный иск застройщика, узаконив его постройки в недостроенном виде… Если экспертное заключение покажет, что дом можно сохранить в существующем виде в качестве МКД, то суд будет принимать решение о признании прав собственности дольщиков на шестиэтажный дом", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Под исковым заявлением «О признании права собственности на помещения в построенном доме», копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", стоят подписи более 50 человек. Среди них жители Москвы, Воронежа, Кемерово и других регионов, в том числе доверенное лицо застройщика, жительница Сочи Мария Никифорова.

Авторы иска указали, что постановлением главы Сочи от 25 декабря 2003 года ЖСК «Альфа» был представлен земельный участок по улице Плеханова для строительства квартала индивидуальной жилой застройки, и было выдано разрешение на стройку, сроком действия до 19 июня 2022 года. На строительство индивидуального жилого дома № 79 застройщику Олегу Лаптеву было выдано разрешение на три этажа, но построено больше этажей. Администрация Сочи подала в суд о сносе самостроя, но суд 27 июня 2015 года не удовлетворил иск мэрии.

Лаптев стал достраивать объект, но так как он не мог завершить строительство, то решением комиссии при участии представителей прокуратуры и мэрии объект был включен в реестр подлежащих сохранению многоквартирных домов. "Согласно протокола заседания межведомственной комиссии Краснодарского края по оказанию помощи в содействии гражданам участникам долевого строительства, объект был внесен в перечень проблемных МКД, строительство которых осуществлялось с привлечением средств граждан и в отсутствие разрешительной документации. В настоящее время в жилом доме вместо трех шесть этажей", - говорится в иске, в котором дольщики просят признать за ними права собственности на помещения.

С "доверчивых граждан" продолжают собирать деньги на коммуникации, узаконивание домов в судах и на оформление земельных участков на улице Плеханова и Фадеева, при этом перед дольщиками не отчитываются за траты, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из дольщиц Тамара Ревва, купившая квартиру у Олега Лаптева. "Не предоставляют сметы и расходные чеки. С 2011 года дольщики, купившие квартиры в этих домах, не получили ничего, кроме проблем и уменьшения размеров своих кошельков. Сколько еще продлится эта ситуация, неизвестно", - сказала Ревва.

По ее словам, у нее и у других дольщиков есть претензии к Марии Никифоровой, которая занимается сбором денег по доверенности от Лаптева. "Я заплатила за эту квартиру, я признана потерпевшей от Лаптева, но ни квартиры, ни денег я не получила. В суде я хочу узаконить квартиру, а в следственных органах прошу проверить действия Никифоровой с деньгами дольщиков", - рассказала она, назвав фамилии и других дольщиков, имеющих, по ее словам, "аналогичные претензии к Никифоровой".

При этом дольщики предоставили корреспонденту "Кавказского узла" ответы из полиции и прокуратуры на их жалобы, где сообщается, что в действиях Никифоровой не усматривается нарушений закона.

Мария Никифорова подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что собирала деньги на завершение строительства. "Да, деньги на достройку дома Лаптева на Фадеева собирала. Возвели шесть этажей. Теперь узакониваем судом. Было собрано около 25 миллионов. Кто сдавал деньги, тому устные отчеты представлены, а тем, кто не сдавал, то отчитываться перед ними не обязана", - сказала Мария Никифорова.

Адвокат Сергей Костюк подверг сомнению законность действий доверенного лица застройщика. "Действия доверенного лица застройщика незаконны по непредоставлению отчетности дольщикам и сбору средств без сметы и ведения бухучета", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат. Он порекомендовал потерпевшим обращаться с заявлением в правоохранительные органы, а если они бездействуют, то жаловаться на них в вышестоящие инстанции.

Суд признал Лаптева виновным в мошенничестве

В ноябре 2022 года Центральный райсуд Сочи признал Олега Лаптева виновным в мошенничестве. Потерпевшими в приговоре, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", указаны шесть человек, в том числе Тамара Ревва.

Суд пришел к выводу, что в 2007 году администрация Сочи заключила с потребительским ЖСК «Альфа» договор об аренде земельного участка для строительства жилого квартара по улице Плеханова, а в октябре 2012 года разрешила строительство жилого дома.

По версии суда, Лаптев решил привлечь, а затем присвоить деньги граждан под видом инвестиций в строительство жилого дома. Суд признал Лаптева виновным в мошенничестве с деньгами дольщиков и добавил еще полгода к 15 годам лишения свободы, на которые был осужден застройщик.

Приговор вступил в силу, однако, по словам Реввы, потерпевших он не устраивает, и они намерены подать кассационную жалобу с требованием ужесточения приговора и получения от Лаптева своих квартир с помощью гражданского иска.

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