Юрий Лаптев убежден в невиновности своего сына. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".

10 октября 2019, 01:37

Дело сочинского бизнесмена Лаптева пополнила статья о покушении на следователя

Сочинский бизнесмен, соучредитель ЖСК "Альфа" Олег Лаптев, находящийся под арестом по делу об убийстве бывшего депутата Александра Широбокова, обвинен в попытке организовать убийство следователя.

Как писал "Кавказский узел", сочинский бизнесмен, соучредитель ЖСК "Альфа" Олег Лаптев был арестован 11 декабря 2018 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, но под стражей дал признательные показания в убийстве бизнесмена Широбокова, ранее возглавлявшего жилищно-строительный кооператив "Альфа". Родственники Лаптева считают, что он дал эти показания под принуждением. 1 марта 2019 года Краснодарский краевой суд отклонил жалобу Лаптева на решение о продлении ему ареста. В момент нанесения смертельных ран Широбокову Лаптев был в магазине, что могут подтвердить свидетели, рассказал отец подозреваемого.

1 декабря 2018 года в центре Сочи было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. Им оказался бизнесмен Александр Широбоков, который ранее был депутатом городского собрания, а также возглавлял жилищно-строительный кооператив "Альфа". В убийстве Широбокова был обвинен бизнесмен Олег Лаптев.

В Туапсинском районном суде 8 октября состоялось закрытое предварительное судебное заседание по делу Лаптева, первое открытое судебное заседание по делу назначено на 7 ноября, сообщил 9 октября корреспонденту "Кавказского узла" специалист канцелярии по уголовным делам суда. По его словам, Лаптев обвиняется по делу убийстве Широбокова и покушении на убийство представителя правоохранительных органов Туапсе. "По второму эпизоду проходят его (Лаптева) сообщники и исполнители заказа на убийство", - рассказал сотрудник суда.

Дело Лаптева поступило в суд 10 сентября, обвиняемыми в деле являются три человека, говорится в карточке дела на сайте Туапсинского районного суда. Лаптеву предъявлены обвинения по трем статьям - об убийстве, соучастии в незаконном обороте оружия и в покушении на убийство, следует из картотеки дела.

"После задержания Олега Лаптева по делу о мошенничестве и последующих его признательных показаниях в убийстве Широбокова ему было предъявлено еще одно обвинение - в покушении на убийство и организации заказа убийства следователя из Туапсе, который вел дело об убийстве его сестры в 2013 году. Следователь был ранен - пуля не попала в сердце из-за лежащего в кармане рубашки мобильного телефона. Заказчик и исполнители в течении шести лет были в розыске. После ареста Лаптева  исполнители были задержаны в Сочи", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах.

"Лаптеву вменяется убийство Широбокова и заказ убийства следователя наряду с незаконным оборотом с огнестрельным оружием и боеприпасами, остальные двое проходят как исполнители, которые покушались, но не смогли выполнить заказ Лаптева на убийство следователя по независящим от них причинам", - отметил источник.

Отец обвиняемого Юрий Лаптев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что не верит в предъявленные сыну обвинения.

По его словам, в 2013 году дочь пошла в магазин через парк Ривьеру в Сочи и не вернулась. "Вскоре меня пригласили на опознание в морг Туапсе. Как моя дочь оказалась в Туапсе, остается только догадываться. Ее труп якобы был найден в реке. На опознании мне предъявили куски тела. Труп был обезглавлен", - рассказал Юрий Лаптев.

Он сказал, что в 2013 году в дверь квартиры позвонили двое - они сказали, что обознались квартирой, и ушли. "Я полагаю, что это и были убийцы. Я их описал следователю, но их не искали. Мы писали много жалоб на следователя за его бездействие. Нам поступали угрозы, что будет заведено дело в отношении Олега и всю вину за убийство дочери возложат на него", - рассказал Юрий Лаптев. "Полагаю, что на Олега решили взвалить все. Мой сын не убийца. Мы сами потерпевшие по делу об убийстве моей дочери и сестры Олега. Но ее убийц так никто и не нашел", - рассказал он.

Юрий Лаптев считает, что все обвинения сына в преступлениях сфабрикованы, чтобы отобрать его бизнес. "Настоящие убийцы на свободе", - сказал он.

Примечание:

"Четыре человека убиты в селе на Кубани", "Установлена личность убитого в перестрелке с росгвардейцами на Кубани", "Дело о резонансном убийстве в Псебае передано в суд".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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