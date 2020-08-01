Сочинский застройщик осужден за убийство бывшего депутата

01 августа 2020, 04:29

Суд назначил застройщику Олегу Лаптеву 15 лет колонии, признав его виновным в убийстве бывшего депутата Александра Широбокова, а также в покушении на убийство следователя и эксперта в Туапсе. Два его подельника получили 10 и 11 лет колонии.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля в суде обвинение запросило для Олега Лаптева, обвиняемого в убийстве бывшего депутата Александра Широбокова, а также в покушении на убийство следователя и эксперта в Туапсе, 17 лет колонии. Подсудимый заявил о своей невиновности. Присяжные заседатели посчитали его виновным.

1 декабря 2018 года в центре Сочи было найдено тело бизнесмена Александра Широбокова, который ранее был депутатом городского собрания, а также возглавлял жилищно-строительный кооператив "Альфа". В его убийстве был обвинен застройщик Олег Лаптев, которого арестовали 11 декабря 2018 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Находясь под стражей, он признался в убийстве Широбокова, однако его родные считают, что он дал признательные показания под давлением. В октябре 2019 года Лаптев был также обвинен в попытке организовать убийство следователя из Туапсе, который вел дело об убийстве его сестры в 2013 году. Следователь был ранен, пуля не попала в сердце из-за лежащего в кармане рубашки мобильного телефона.

31 июля в Туапсинском суде огласили приговор Лаптеву и еще двум обвиняемым по делу, передал корреспондент "Кавказского узла". Лаптев был признан виновным в убийстве Широбокова, в организации покушения на убийство следователя и эксперта и незаконном приобретении оружия, суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима.

Николаю Ильяшину и Абдуле Умарбиеву, которые были признаны виновными в незаконном приобретении оружия и покушении на убийство следователя и эксперта, 10 и 11 лет колонии строгого режима соответственно.

В последнем слове подельники заявили, что не признают себя виновными по той интерпретации обвинения, которое им предъявлено.

Напомним, на заседании суда 28 июля Лаптев также заявил, что не признает себя виновным. Он не стал отрицать, что убил Широбокова. При этом он утверждал, что бизнесмен напал на него первым, а он лишь превысил барьер допустимой обороны и убил его, защищаясь. Кроме того, Лаптев заявил, что просил двум подельников не убивать следователя и эксперта, которые, по его мнению, умышленно завели расследование убийства его сестры в тупик, а только напугать, чтобы заставить работать по закону. Соучастники Лаптева ранее в суде подтвердили, что им не было заказано убийство.

Адвокаты осужденных сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что на приговор суда будут поданы жалобы.

Дело о мошенничестве с квартирами до сих пор расследуется, посетовали дольщики.

Комментариями стороны обвинения относительно решения суда "Кавказский узел пока не располагает.