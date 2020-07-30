Обвинение запросило для сочинского бизнесмена Лаптева 17 лет колонии

30 июля 2020, 03:31

Сочинский бизнесмен, соучредитель ЖСК "Альфа" Олег Лаптев, обвиняемый в убийстве бывшего депутата Александра Широбокова, а также в покушении на убийство следователя и эксперта в Туапсе, заявил о своей невиновности. Присяжные заседатели посчитали его виновным, точку в деле поставит судья.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2018 года в центре Сочи было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. Убитым оказался бизнесмен Александр Широбоков, который ранее был депутатом городского собрания, а также возглавлял жилищно-строительный кооператив "Альфа". В убийстве Широбокова был обвинен бизнесмен Олег Лаптев, который был арестован 11 декабря 2018 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Под стражей он дал признательные показания в убийстве Широбокова. Родственники Лаптева считают, что он дал эти показания под принуждением. В момент нанесения смертельных ран Широбокову Лаптев был в магазине, что могут подтвердить свидетели, рассказал отец подозреваемого.

В октябре 2019 года Лаптев был также обвинен в попытке организовать убийство следователя из Туапсе, который вел дело об убийстве его сестры в 2013 году. Следователь был ранен, пуля не попала в сердце из-за лежащего в кармане рубашки мобильного телефона.

В Туапсинском суде 28 июля подошло к завершению судебное следствие по делу сочинского застройщика Олега Лаптева, которое длится уже около года и рассматривалось с участием 12 присяжных заседателей. Прокурор запросила для Лаптева 17 лет колонии строгого режима.

Адвокат Лаптева Ирина Киреева напомнила корреспонденту "Кавказского узла", что к обвинению в убийстве в процессе расследования дела добавились еще два эпизода - покушение на убийство следователя и эксперта в Туапсе и незаконное приобретение оружия.

"Суд наравне со стороной обвинения заслушал прения участников процесса и последнее слово Олега Лаптева. Последний не признал себя виновным ни по одному из вменяемых эпизодов", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

По его словам, присяжные заседатели вынесли свой вердикт в ночь на 24 июля, заявив, что Олег Лаптев виновен. 31 июля судья вынесет приговор.

Супруга убитого Александра Широбокова, которая воспитывает пятерых совместных детей, подала гражданский иск к Лаптеву на четыре миллиона рублей, заявив, что после смерти мужа ей нечем кормить детей. Суд иск принял, также сообщил представитель суда.

Согласно картотеке суда, Олег Лаптев обвинен по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 33 - части 1 статьи 222 (организация незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов), часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 33 - пункты "а", "б" и "з" части 2 статьи 105 (организация покушения на убийство двух или более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнение общественного долга из корыстных побуждений или по найму). Вместе с ними обвиняемыми по указанному делу проходят еще два человека.

По словам адвоката, прокурор озвучил на заседании фабулу обвинения. По версии следствия, в 2013 году сестра Лаптева, которая проживала в центре Сочи с отцом, вышла на расположенный неподалеку рынок и не вернулась. Позже ее обезглавленное тело и голову нашли в реке в Туапсе. Родственники тело опознали.

Следствие считает, что после того, как преступники так и не были найдены, Лаптев из чувства мести к эксперту и следователю заказал их убийство. В 2019 году он решил отомстить и Широбокову за то, что тот довел его деятельность в качестве застройщика до банкротства путем судебных тяжб.

Олег Лаптев после оглашения обвинения заявил суду, что в такой интерпретации обвинение не признает. По его версии, он заказал двум подельникам не убить следователя и эксперта, которые, по его мнению, умышленно завели расследование убийства его сестры в тупик, а только напугать, чтобы заставить работать по закону.

"Это доказывается тем, что следователь и эксперт живы", - отметил Лаптев. Соучастники Лаптева в суде подтвердили, что им не было заказано убийство, а только напугать, совершив несколько выстрелов.

По эпизоду с Широбоковым Лаптев уверил суд, что убийство произошло потому, что Широбоков напал на него первый, а он лишь превысил барьер допустимой обороны и убил его, защищаясь.