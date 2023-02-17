Краснодарский активист Вотановский стал свидетелем по делу об оправдании терроризма

17 февраля 2023, 08:07

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Сотрудники ФСБ допросили краснодарского активиста Виталия Вотановского как свидетеля по делу об оправдании терроризма, в котором заподозрен пользователь соцсети, получивший от Вотановского фото в майке с надписями про Путина, сообщил сам активист.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля Виталий Вотановский рассказал, что ему стали поступать угрозы после публикации в его телеграм-канале "Титушки в Краснодаре" фотографий могил погибших на Украине.

16 сентября 2022 года Виталий Вотановский и активист Виктор Чириков были задержаны после съемки в Тихорецке могил погибших на Украине военных. За несколько часов до задержания Вотановский сообщил о претензиях со стороны смотрителей двух кладбищ. Силовики изучили телефоны активистов, и после этого в тот же день отпустили их.

Сотрудники ФСБ допросили Виталия Вотановского из-за его фото в майках с надписями про Путина, сообщил сам активист изданию «7х7». По его словам, незнакомый пользователь «Одноклассников» попросил Вотановского скинуть ему снимки в майках с надписями «Россия без Путина», «Путину нет», «Путин, уходи» и опубликовал эти фото, что и стало поводом для допроса.

"Тот мужчина стал фигурантом дела об оправдании терроризма (статья 205 УК РФ). Силовики нашли у него в телефоне фотографии Вотановского", - говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале издания вечером 16 февраля.

По данным издания, несколько дней назад на телеграм-канал «Титушки в Краснодаре» подписался следователь, после чего Вотановского вызвали на допрос в ФСБ. Пока он проходит по делу как свидетель, говорится в публикации.

Напомним, Виталия Вотановского неоднократно задерживали на акциях протеста. Так, 24 февраля 2022 года он был задержан на пацифистской акции в Краснодаре. 30 марта 2022 года у активиста прошел обыск, после чего силовики составили на него протокол о дискредитации военных за пацифистский лозунг на аватарке группы. 6 октября 2022 года суд в Краснодаре оштрафовал Вотановского на 5000 рублей по статье об участии в нежелательной организации. Краснодарский краевой суд оставил в силе это решение.

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