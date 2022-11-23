Вотановский избежал уголовного преследования за дискредитацию армии

23 ноября 2022, 13:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следственный комитет после проверки отказался возбудить в отношении краснодарского активиста Виталия Вотановского уголовное дело о дискредитации армии, сообщил сам активист.

Как писал "Кавказский узел", Виталий Вотановский был задержан 24 февраля на пацифистской акции в Краснодаре. На следующий день суд признал его виновным в проведении публичного мероприятия и приговорил к 20 суткам ареста. 30 марта у активиста прошел обыск, после чего силовики составили на него протокол о дискредитации армии.

Поводом для составления протокола стал пацифистский лозунг, который был размещен на аватарке телеграм-канала Вотановского "Титушки в Краснодаре" и на куртке самого активиста. "Также, когда я возвращался из изолятора после 20-дневного административного ареста, меня сфотографировали в куртке с надписями [о Путине и против спецоперации на Украине]", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" Виталий Вотановский.

Следователи СКР отказались возбудить уголовное дело о дискредитации армии в отношении Виталия Вотановского, рассказал сам активист. По его словам, об отказе в возбуждении дела он узнал после визита в отдел полиции.

"Меня трижды опрашивали в полиции, Следственный комитет дважды возвращал материалы и в итоге вчера, 22 ноября, мне сообщили о прекращении проверки, не смогли возбудить уголовное дело", - приводит его слова "Кавказ.Реалии"*.

Следственный комитет вернул в полицию материал, не увидев в нем признаков уголовного преступления, проверка проводилась по статье 280.3 УК РФ о дискредитации армии, рассказал адвокат Вотановского Алексей Аванесян. "Прокуратура может на любом этапе отменить это решение", - цитирует адвоката издание.

Виталий Вотановский добавил, что проверка проводилась из-за пацифистской надписи на его куртке, в которой он был задержан в феврале, и стикере на двери его квартиры.

"С 26 февраля по 16 марта я отбывал административный арест... В момент задержания статьи про дискредитацию в законодательстве еще не было. Когда я вернулся домой, меня провожали и сделали видео в куртке, тогда статья уже была введена в административный кодекс", - рассказал он изданию. В телеграм-канале "Титушки в Краснодаре", по состоянию, на 13.15 мск, не опубликована информация об отказе следствия возбудить уголовное дело.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 19 октября в российские суды поступило около 4800 дел по этой статье. В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

Напомним, 16 сентября Виталий Вотановский и активист Виктор Чириков были задержаны после съемки в Тихорецке могил погибших на Украине военных. В тот же день их отпустили из полиции, однако затем суд известил Вотановского о предстоящем заседании по его административному делу об участии в нежелательной организации.

6 октября стало известно, что Вотановский оштрафован на 5000 рублей за репост Bellingcat**. Суд объявил репост «сотрудничеством с нежелательной организацией».

"Последнюю такую ссылку я разместил в апреле, а сама организация была признана нежелательной в июле. Ссылки я, естественно, удалил. Представленные же на суде скриншоты были без даты, так что я подозреваю, что речь идет о «консервах» (заготовленных материалах. – Прим. "Кавказского узла")", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" сам Вотановский.

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* включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 13 июля 2022 года внесено в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.