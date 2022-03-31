Краснодарской активист обвинен в дискредитации российской армии после обыска

31 марта 2022, 01:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики после обыска в доме администратора Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского составили на него протокол о дискредитации вооруженных сил России за пацифистский лозунг на аватарке группы. Активист заявил, что его впервые привлекают по этой статье, и он будет обжаловать нарушения, допущенные во время обыска и допроса.

Как писал "Кавказский узел", Виталий Вотановский был задержан 24 февраля на пацифистской акции в Краснодаре. 25 февраля Ленинский районный суд Краснодара признал его виновным в проведении публичного мероприятия и приговорил к 20 суткам ареста. 30 марта он сообщил, что у него проходит обыск.

Жители Краснодарского края регулярно выходят на акции протеста против спецоперации на Украине. Также в регионе периодически заводятся дела по статье о дискредитации Вооруженных сил России и распространении фейков про военных. Так, 26 марта стало известно, что житель Кубани Максим Оверин был оштрафован на 100 тысяч рублей по статье о дискредитации российских вооруженных сил после конфликта с хозяином машины, на которую была наклеена буква Z. 28 марта силовики в Новокубанске и Армавире провели обыски у блогера Дмитрия Бубенко, журналиста Александра Ноздринова и одного из местных активистов по делу о распространении фейков про российских военных.

Виталий Вотановский сообщил, что утром 30 марта в его квартиру, где живет один, прибыли трое сотрудников силовых структур и двое понятых, чтобы провести обыск. Силовики сообщили, что их визит связан с уголовным делом по поводу сообщения о ложном минировании Общественной палаты.

Вотановский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обыск проходил без участия адвоката, в результате у него изъяли электронику, в том числе сломанную и ту, которую, ему сдали клиенты на ремонт. «Унесли флешки, жесткие диски, с десяток телефонов, два смартфона, три фотоаппарата, видеорегистратор, два планшета, вешние аккумуляторы, USB-шнуры, модем, роутер. В основном это вещи, которые мне принесли в ремонт [...] Затем посадили меня в белую «Весту» и привезли [в отдел силовой структуры] , куда с небольшим опозданием подошли трое сотрудников», - сказал он.

По словам Вотановского, на него составили протокол за пацифистский лозунг, который он разместил на аватарке группы «Титушки Краснодара» в Telegram-канале.

Он сказал, что после обыска и допроса ему не выдали копии протоколов. «Сказали, если хочу получить копию, фотографировать на телефон. Это при том, что после этого телефон изъяли. Это процессуальное нарушение, вероятно, я буду обжаловать. Я подписал бумагу, что готов явиться в суд по административной статье о дискредитации [Вооруженных сил]. По этой статье меня привлекают впервые. По административному делу мне предъявляют саму обложку канала с надписью [против спецоперации н Украине], мою куртку с такой же надписью, фото, которое я публиковал с других сайтов в новости о самом себе. Также, когда я возвращался из изолятора после 20-дневного административного ареста, меня сфотографировали в куртке с надписями [о Путине и против спецоперации на Украине]. То есть речь о трех-четырех публикациях», - рассказал Вотановский.

Вотановского не раз задерживали на акциях протеста в Краснодаре, в том числе в поддержку Алексея Навального*, в 2019 году у него проходили обыски в связи с поддержкой оппозиционера, также был заблокирован банковский счет. В феврале 2021 года силовики задержали Вотановского перед пикетом памяти Бориса Немцова.

Вотановский рассказал, что ему 50 лет, он подполковник запаса Вооруженных сил России, служил с августа 1989 года по апрель 2012 года в военно-воздушных войсках по специальности «связь, радиотехническое обеспечение и автоматизированные системы ВВС». "Я окончил Тамбовское высшее авиационно-инженерное училище, затем Академию Гагарина в Монино", - сказал он.

По словам Вотановского, он был волонтером штаба Навального*, был наблюдателем на выборах. "Я создал базу данных обо всех лицах, осуществляющих давление на активистов», - рассказал активист.

Он рассказал, что не чувствует себя в России в безопасности. «Когда меня везли после обыска в отдел полиции, в машине мне рассказывали, что я предатель, и в отделе тоже», - рассказал активист. Он сказал, что не покидает Россию из-за того, что у него нет загранпаспорта, который он получал из-за ограничений в связи с предыдущей службой в Вооруженных силах и допуском к гостайне.

Вотановский сказал, что в Краснодаре он не единственный, кто привлекли к ответственности за пацифистские пикеты. «Со мной в изоляторе Алипат Султанбегова, арестованная на 20 суток, и Алексей Никитин, арестованный на 15 суток», - отметил он.

25 февраля Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 20 суток Алипат Султанбегову, которая была задержана в Краснодаре на акции против спецоперации на Украине. 18 марта она была вновь задержана на выходе из дома, поводом для этого стали ее публикации в соцсетях, одна из которых, как утверждают силовики, дискредитирует Вооруженные силы России, другая - возбуждает ненависть к правоохранителям. 19 марта она получила 10 суток ареста за репост в соцсети высказываний, в которых суд усмотрел негатив в адрес сотрудников полиции. Активистка пожаловалась на условия содержания в спецприемниках.

Этот обыск стал четвертым за последние годы, а изъятые во время его проведения «шнуры или предметы, не являющиеся носителями информации, явно не представляли никакого оперативного интереса», сказал активист.

В отношении Вотановского собраны материалы по административному правонарушению, предусмотренному статьей 20.3.3 КоАП РФ за публичные действия, "направленные на дискредитацию использования" Вооруженных сил России, написал у себя в Telegram-канале краснодарский адвокат Михаил Беньяш. Наказанием по этой статье для физических лиц является штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

«Это конечно очень круто: вломиться в дом человеку с утра пораньше, чтобы на выхлопе составить протокол об административном правонарушении», - написал Беньяш.

Активиста Анна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что считает Вотановского "очень принципиальным, смелым, несгибаемым человеком и абсолютно бескомпромиссным в вопросах права человеком".

Она отметила, что была свидетелем, как в Краснодаре задерживали активистов. «Я лично была на одной из акций по улице Красной [...] Оттуда забирали людей. Всего собралось около двух десятков человек на эту акцию. Была сделана съемка, она опубликована, ее даже ее пытались приобщить к материалам дел в судах, как доказательства совершенно бесчеловечного обращения с людьми. За человеком гнались, его поймали люди в форме и в гражданской одежде, парня по земле валяли. Пытались и у меня отобрать телефон. Это было уже после принятия закона о дискредитации власти», - рассказала Анна.

Она считает, что силовики в Краснодарском крае жестко наказывают за любые акции в защиту прав, антивоенные пикеты. «Это делают показательно, чтобы было неповадно [...] Практически всех, кто выходит на акции сразу же задерживают. Людям страшно, потому выходит немного людей», - отметила Анна.

По ее словам, люди сейчас в основном молчат. "Большинство людей вообще избегают этих разговоров [о ситуации на Украине]. Я общаюсь ежедневно с десятком людей по работе, тема практически не обсуждается", - рассказала она.

Власти активно распространяют символику спецоперации в регионе. «Развешивают баннеры, абсолютно на всем городском транспорте - наклейки, электронные светодиодные экраны на торговых центрах без остановки транслируют эту символику», - сказал она.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о преследовании активистов – на странице "Преследование активистов".

* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.