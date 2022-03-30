Силовики пришли с обыском к краснодарскому активисту

30 марта 2022, 08:13

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Обыск проходит у краснодарского активиста, администратора Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского, сообщил сегодня адвокат Михаил Беньяш.

Как писал "Кавказский узел", Виталий Вотановский был задержан 24 февраля на пацифистской акции в Краснодаре. 25 февраля Ленинский районный суд Краснодара признал его виновным в проведении публичного мероприятия и приговорил к 20 суткам ареста.

Силовики проводят обыску у краснодарского активиста Виталия Вотановского, администратора Telegram-канала "Титушки в Краснодаре", сообщил сегодня сам Вотановский. "Ко мне пришли с обыском", - говорится в коротком голосовом сообщении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале в 6.15 мск.

"Это уже пятый или шестой обыск у него за последние несколько лет", - написал адвокат Михаил Беньяш в своем Telegram-канале.

В своем Telegram-канале Вотановский пишет о спецоперации российских войск на Украине, а также о преследованиях тех, кто выступает против ее проведения.

Вотановского не раз задерживали на акциях протеста в Краснодаре, в том числе в поддержку Алексея Навального*, в 2019 году у него проходили обыски в связи с поддержкой оппозиционера, также был заблокирован банковский счет. В феврале 2021 года силовики задержали Вотановского перед пикетом памяти Бориса Немцова.

"Кавказский узел" также сообщал, что жители Краснодарского края регулярно выходят на акции протеста против спецоперации на Украине. Также в регионе периодически заводятся дела по статье о дискредитации вооруженных сил России и о распространении фейков про военных. Так 26 марта стало известно, что житель Кубани Максим Оверин был оштрафован на 100 тысяч рублей по статье о дискредитации российских вооруженных сил после конфликта с хозяином машины, на которую была наклеена буква "Z". 28 марта силовики в Новокубанске и Армавире провели обыски у блогера Дмитрия Бубенко, журналиста Александра Ноздринова и одного из местных активистов по делу о распространении фейков про российских военных.

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.