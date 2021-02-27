Пикет в память о Немцове в Краснодаре. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"

27 февраля 2021, 13:47

Краснодарский активист задержан перед пикетом памяти Бориса Немцова

Автор телеграмм-канала "Титушки Краснодара" Виталий Вотановский был задержан в Краснодаре перед началом пикета памяти оппозиционного политика Бориса Немцова. На акцию памяти собрались не менее 40 человек, передает корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", акции в память о Борисе Немцове на сегодня были запланированы и в других городах, в том числе на юге России. Однако власти Волгограда запретили митинг памяти под предлогом эпидемии. А администрация Октябрьского района Ростова-на-Дону не согласовала проведение группового пикета, предположив, что акция направлена на дестабилизацию политической и социальной обстановки.

Ежегодно в день гибели Бориса Немцова, а также в последующие дни в различных городах России проходят акции и митинги. Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. В деле также фигурируют чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, а также офицер батальона "Север" Руслан Геремеев и убитый при задержании Беслан Шаванов. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что заказчики убийства политика Бориса Немцова найдены, однако дело следует доработать.

Организация памятного мероприятия в честь 6-летия со дня убийства оппозиционного политика Бориса Немцова проходила на специально созданном телеграмм-канале. Организаторы предупредили, что это не митинг и не шествие, а пикет и возложение цветов к импровизированному мемориалу. Перед началом пикета в районе предполагаемого места проведения был задержан активист, автор телеграмм-канала "Титушки Краснодара" Виталий Вотановский. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил сам активист. Он рассказал, что его задержали, когда он снимал силовиков, которые оцепили парк имени Жукова, и выкладывал видео в телеграмм-канал.

После 12.30 мск пикетчики продолжали присоединяться к акции, по подсчетам корреспондента "Кавказского узла", их собралось более 40. "Мы не проводим митинг и шествие, мы молчим в память о Немцове. И требуем наказать виновных в его убийстве", - сообщил участник акции Сергей.

"Нам говорят, что мы только родились, когда Немцов работал, и не можем знать, какой он. Но я внимательно изучил его биографию, разные источники, фильмы. Он был настоящий, сильный политик", - заявил участник акции Антон.

На прилегающих к зданию краевой администрации территориях дежурят силовики, стоят автозаки.

Региональное отделение партии "Яблоко" подало уведомление о проведении акции памяти в виде шествия по улице Красной, но им было отказано из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила председатель реготделения партии Ирэн Ильенкова.

Напомним, что в июле Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери убитого политика Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца. Суд предложил сторонам – Жанне Немцовой и правительству России – ответить, в частности, на вопросы о том, было ли эффективным расследование и соблюдалось ли право Немцовой на защиту. Адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров спустя пять лет после убийства политика констатировал, что расследование фактически не ведется. В ноябре 2020 года авторы совместного журналистского расследования "Медиазоны" и Scanner Project заявили, что следователи проигнорировали связи осужденных за убийство Бориса Немцова с близкими к властям Чечни людьми.

О ходе расследования можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова". Материалы о расследовании убийства политика "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Немцов". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Путин признал необходимость доработки дела об убийстве Немцова", "ЕСПЧ поставил под сомнение эффективность расследования убийства Немцова", "Участники митинга памяти Немцова в Ростове-на-Дону подняли тему репрессий".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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