Участники ростовского митинга памяти Немцова в 2020 году с плакатами. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

16 февраля 2021, 17:40

Власти Ростова-на-Дону отказались согласовать акцию памяти Немцова

Администрация Октябрьского района Ростова-на-Дону не согласовала проведение группового пикета памяти Бориса Немцова, предположив, что акция направлена на дестабилизацию политической и социальной обстановки. 

Как писал "Кавказский узел", 29 февраля 2020 года в сквере имени Дортмунда в Ростове-на-Дону прошел митинг памяти Бориса Немцова, участники которого потребовали возобновить расследование убийства политика и прекратить политические репрессии.

Администрация Октябрьского района Ростова-на-Дону отказала в проведении ежегодной акции памяти Бориса Немцова, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из организаторов мероприятия, активистка партии "Яблоко" Елена Меньшенина

Активисты планировали провести 27 февраля пикет численностью до 100 человек в парке Строителей или на площади Ленина c целью почтить память Бориса Немцова, следует из ответа администрации (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В ответе на уведомление районная администрация попросила расшифровать фразу "осуждение нарушений прав и свобод человека, выражение нетерпимости к насилию, политическому террору", уточнив, "какие права и свободы нарушаются, в отношении какого круга лиц, кто их нарушает и каким именно образом". "Требование сменяемости власти в России" дает "основание полагать, что акция направлена на дестабилизацию политической и социальной обстановки, что приведет к росту напряженности среди населения", говорится в документе. 

Активисты намерены изменить формулировку и подать уведомление снова, сообщила Меньшенина.

Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Немцов", в разделе "Персоналии" размещена биография Бориса Немцова.

Примечание:

"Ростовская активистка сочла местью силовиков свой арест в ночь перед акцией протеста", "Аналитики сочли успешным опыт флешмоба с фонариками на юге России", "Политологи спрогнозировали угасание протестов на юге России".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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