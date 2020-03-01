Участники митинга памяти Немцова в Ростове-на-Дону подняли тему репрессий

01 марта 2020, 04:11

В Ростове-на-Дону прошел митинг памяти Бориса Немцова, участники которого потребовали возобновить расследование убийства политика и прекратить политические репрессии.

Как писал "Кавказский узел", 29 февраля в сквере имени Дортмунда в Ростове-на-Дону прошла акция памяти Бориса Немцова, участие в которой приняли, по оценке организаторов, более ста человек.

Массовые акции памяти убитого пять лет назад оппозиционного политика Бориса Немцова проходили сегодня в Москве и других городах России, в том числе и на юге – в Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре. Расследование убийства Немцова фактически не ведется, констатировал адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров, принявший участие в протестной акции в Москве.

Участие в митинге памяти Бориса Немцова, который прошел 29 февраля в сквере имени Дортмунда в Ростове-на-Дону, приняли более 150 человек, среди которых были представители движения "Солидарность", "Партии народной свободы", сторонники Алексея Навального и представители других организаций, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из организаторов акции Ирина Зенина.

Так как место проведения митинга находится в отдалении от центра города и жилых домов, акция вызвала интерес лишь у отдельных прохожих, которые останавливались послушать выступающих и делали фото, передает присутствовавший на митинге корреспондент "Кавказского узла".

Участники митинга держали плакаты: "1937=2020", "Хватит репрессий!", "Боялись тебя — продолжат бояться нас!", "Свободу политзаключенным!". Митинг начался с минуты молчания. После этого несколько человек зачитали цитаты с высказываниями Бориса Немцова на различные темы: о допуске оппозиционных партий и кандидатов к участию в выборах, о прекращении войны с Украиной, об отмене цензуры, об освобождении всех политзаключенных, о судебной реформе и децентрализации власти.

Организаторы митинга предоставляли микрофон всем желающим, которые выступали на фоне баннера: "Наше имя — Борис Немцов. Россия свободна на этом мосту" и фотографией Немцова на фоне Кремля.

"Позавчера, в день убийства Немцова демонстративно был вручен орден сенатору Сулейману Геремееву якобы за активную законотворческую деятельность. За пять лет этот сенатор ни одного законопроекта не представил, зато ключи от его (номера) были найдены в квартире людей, которые были осуждены за убийство Немцова", — возмутился активист Леонид Санкин.

27 февраля президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева. Он упоминался в материалах дела об убийстве Немцова в связи с тем, что в квартире на Веерной улице в Москве, где проживали арестованные по подозрению в причастности к преступлению, были найдены ключи от номеров "Президент-Отеля", в которых останавливался сенатор от Чечни, сообщили адвокаты Жанны Немцовой.

"Вся политическая ответственность за случившееся, безусловно, ложится на российскую власть. Потому что задача ответственной власти в любой нормальной, демократической стране найти виновных этого злодейства. Что мы увидели в итоге? Осудили исполнителей-стрелочников. Российское общество не может устроить такой подход, ведь организаторы так и не были найдены. Мы должны требовать возобновления следствия по данному делу, которое должно идти до тех пор, пока организаторы не предстанут перед судом", — высказал свое мнение участник митинга Илья Мирошниченко.

Один из сопредседателей отделения "Партии народной свободы" Евгений Беркович призвал участников митинга писать обращения с требованиями объективного расследования дел региональных чиновников, а также жалобы на этапирование в Ульяновскую область фигуранта дела о подготовке беспорядков в Ростове-на-Дону Яна Сидорова.

Близкие осужденного по делу о подготовке массовых беспорядков в Ростове-на-Дону Яна Сидорова анонсировали 18 февраля подачу жалобы на решение о его этапировании в Ульяновскую область.

"Нужно использовать возможности нашего государства, у нас пока нет другой правоохранительной системы... Нужно использовать все политические события, которые происходят в нашем городе и области — в сентябре выборы в городскую думу, будут выборы губернатора, надо будет голосовать за достойных кандидатов. Наш сегодняшний митинг — это достижение [...] В Ростове еще либеральная администрация" — сказал Беркович.

Митинг продолжался два часа, как и было заявлено. По словам Ирины Зениной, организаторам удалось собрать почти всю запланированную сумму для изготовления баннера, плакатов и листовок. "Стоит отметить, что митинг мы готовили вместе: очень большое участие приняли активисты и "Яблока", и ПАРНАСа, и штаба Навального, и другие" — заключила она.

Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Немцов", в разделе "Персоналии" размещена биография Бориса Немцова.