29 февраля 2020, 16:48

Более ста человек собрались на акцию памяти Немцова в Ростове-на-Дону

Участники акции памяти Бориса Немцова в Ростове-на-Дону подняли проблемы политрепрессий и бедности в стране, а также коснулись конституционной реформы.

Как писал "Кавказский узел", ежегодно в день гибели Бориса Немцова, а также в последующие дни в различных городах России проходят акции и митинги. Ночью 27 февраля несколько десятков людей собрались на Большом Москворецком мосту в Москве, где был убит политик. Сегодня в российской столице тысячи людей вышли на марш памяти Немцова.

Согласованная с властями акция в память о политике проходит в сквере имени Дортмунда в Ростове-на-Дону. На митинге собрались, в том числе представители "Солидарности", сторонники Алексея Навального, "Яблока", "Парнаса", "Партии перемен", "Демократического выбора". Рядом с активистами дежурят 15 полицейских. Митинг начался с минуты молчания, передал корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции подняли проблемы политрепрессий, бедности населения России. Поправки в Конституцию они сочли незаконными. Митинг был заявлен на 200 человек, но собрались всего чуть более ста, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из организаторов, представитель движения "Солидарность" Ирина Зенина.

15 января в послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил, в частности, "вынести на обсуждение ряд конституционных изменений", в том числе "закрепить статус и роль Госсовета", а Госдуме доверить "не только согласование, но и назначение не только премьера, но и вице-премьера".

Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Немцов", в разделе "Персоналии" размещена биография Бориса Немцова.

Примечание:

"Власти Астрахани отказались согласовать акции в память о Немцове", "Дадаев и Губашев заговорили о роли Путина в деле Немцова", "Волгоградские активисты потребовали найти заказчика убийства Немцова".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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