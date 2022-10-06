06 октября 2022, 19:13

Виталий Вотановский оштрафован за сотрудничество с нежелательной организацией

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ленинский суд Краснодара признал автора телеграм-канала "Титушки Краснодара" Виталия Вотановского виновным в участии в нежелательной организации за репост сообщений в социальной сети и назначил штраф в 5 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел",  автор Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталий Вотановский и активист Виктор Чириков были задержаны 16 сентября после съемки в Тихорецке могил погибших на Украине военных. В тот же день их отпустили из полиции, однако затем суд известил Вотановского о предстоящем заседании по его административному делу об участии в нежелательной организации.

Виталий Вотановский оштрафован Ленинским судом на 5 тысяч рублей за репост Bellingcat*. Суд объявил репост «сотрудничеством с нежелательной организацией», сообщил сегодня ТГ-канал SOTA.

"Последнюю такую ссылку я разместил в апреле, а сама организация была признана нежелательной в июле. Ссылки я, естественно, удалил. Представленные же на суде скриншоты были без даты, так что я подозреваю, что речь идет о «консервах» (заготовленных материалах. – Прим. "Кавказского узла"). Поэтому мы ходатайствовали о вызове оперативника, который делал эти скриншоты, чтобы он рассказал, когда они сделаны. Суд принял нашу просьбу и перенес заседание на 5 октября", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" сам Вотановский. 

Отметим, что санкции вменяемой Вотановскому административной статьи предусматривали штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Суд назначил минимальное наказание.

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* 13 июля 2022 года внесено Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Владимир Атаманчук обжаловал решение об административном аресте", "Арестованы счета кубанского активиста Мирослава Вальковича", "Сочинский пенсионер Гудимов оштрафован за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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