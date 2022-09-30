Суд согласился допросить силовика по делу краснодарского активиста Вотановского

30 сентября 2022, 06:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Краснодарский активист Виталий Вотановский предположил, что доказательства по его делу об участии в нежелательной организации сфальсифицированы, и убедил суд допросить сотрудника силовой структуры.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября силовики задержали автора Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского и местного активиста Виктора Чирикова после съемки в Тихорецке могил погибших на Украине военных. В тот же день их отпустили из полиции, однако затем суд известил Вотановского о предстоящем заседании по его административному делу об участии в нежелательной организации.

Ленинский райсуд Краснодара объявил на заседании 29 сентября, что дело Вотановского связано с публикацией им ссылок на сайт Bellingcat*, которая признана в России нежелательной организацией, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Виталий Вотановский.

"Последнюю такую ссылку я разместил в апреле, а сама организация была признана нежелательной в июле. Ссылки я, естественно, удалил. Представленные же на суде скриншоты были без даты, так что я подозреваю, что речь идет о «консервах» (заготовленных материалах. – Прим. "Кавказского узла"). Поэтому мы ходатайствовали о вызове оперативника, который делал эти скриншоты, чтобы он рассказал, когда они сделаны. Суд принял нашу просьбу и перенес заседание на 5 октября", - рассказал он.

По словам активиста, местные силовики "очень хотели наказать" его, поэтому и "ухватились за первый повод". Недовольство силовиков, по мнению Вотановского, связано с тем, что он ведет подробную базу данных незаконных действий силовиков, деанонимизируя их в своем Telegram-канале.

"Очень они меня не любят — я для них как кость в горле. Не нравится им, что все их делишки фиксируются. Когда у моего канала было всего 200 подписчиков, мне даже открыто посылали угрозы с официального Telegram-канала [одной из силовых структур] края", - рассказал он.

24 февраля Виталий Вотановский был задержан на пацифистской акции в Краснодаре, на следующий день Ленинский райсуд признал его виновным в проведении публичного мероприятия и приговорил к 20 суткам ареста. 30 марта силовики провели обыск в доме Вотановского и составили на него протокол о дискредитации армии за пацифистский лозунг на аватарке Telegram-канала.

Дело о дискредитации армии закончилось штрафом в 30 тысяч рублей и двумя досудебными проверками, рассказал активист. "Первая прошла в мае, но ее результаты не удовлетворили Следственный комитет, и в начале июля меня вызывали еще раз. Но все, что них было, это слова [короткого пацифистского требования], которые были у меня в соцсетях", - сказал Вотановский.

По его словам, изъятые при обыске вещи и технику ему почти всю вернули - кроме жесткого диска компьютера, трех обычных дисков и трафарета для слов пацифистского лозунга.

После задержания в Тихорецке, по словам Вотановского, с него взяли объяснение и отпустили. "Ничего не изымали. Единственное, что взяли телефон бывшего со мной Виктора Чирикова, который был не заблочен, и полазили в нем", - рассказал он.

Вотановский сообщил, что, кроме Тихорецка, они с Чириковым побывали в Тбилисской и Гулькевичах и, если бы не задержание, посетили бы еще три населенных пункта с теми же целями.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 13 июля 2022 года внесено Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.