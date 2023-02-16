Уроженка Чечни через Кадырова добилась обучения дочерей в московской гимназии

16 февраля 2023, 20:57

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Уроженка Чечни пожаловалась Рамзану Кадырову на отказ принять ее дочерей в московскую гимназию из-за хиджабов, и после вмешательства чеченских властей обе девочки были зачислены в желаемую ими школу, отчитался сегодня уполномоченный по правам человека в Чечне.

Мансур Солтаев сообщил, что по поручению главы Чечни занимался обращением уроженки республики, обратившейся к Рамзану Кадырову после того, как гимназия в Москве отказалась принять на учебу ее дочерей.



"Женщина страдает тяжелым заболеванием и вынуждена на протяжении длительного времени проходить лечение в одном из лечебных учреждений Москвы. Она попыталась временно устроить девочек в гимназию, поближе к новому месту жительства и больнице, однако ей в этом было отказано из-за того, что девочки носят хиджаб. Руководство учреждения объяснило свой отказ тем, что оно не может позволить таким образом "популяризировать ислам" в гимназии", - написал Солтаев.

Хиджаб – одежда мусульманки, закрывающая всё её тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. В современном мире под хиджабом понимают и просто женский головной платок, покрывающий голову мусульманки.

По информации чеченского омбудсмена, были поданы обращения в ряд инстанций, после чего девочки были приняты в гимназию.



"Подобные инциденты в большей части происходят из-за невежества руководителей тех или иных организаций, которые ничего не знают о религии ислам или же знают очень поверхностно. Именно поэтому они испытывают неприязнь, страх или враждебность по отношению к мусульманам. В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране не должно быть места таким фактам. Тем более непростительно проявление исламофобии представителям образовательных организаций", - написал сегодня Солтаев в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что в январе педсовет медколледжа в Новочеркасске отчислил пятерых студенток, в том числе уроженок Дагестана и Чечни, за ношение хиджабов. Девушки пожаловались прокурору и омбудсмену, а также в правительство Чечни Дагестана. Ситуацию прокомментировал Рамзан Кадыров, который назвал проявлением фашизма запрет на ношение хиджаба и пригрозил "принять меры" за неуважение к мусульманским обычаям. Вскоре стало известно, что девушкам разрешили восстановиться в колледже, но они хотят перевестись в другие учебные заведения.

При этом в самой Чечне одни указания о внешнем виде женщин сменяют другие, а неизменным остается жесткое принуждение их выполнять. "Кавказский узел" в статье "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне" проанализировал, как менялись взгляды Кадырова и его команды на дресс-код для женщин.

В ноябре 2020 года муфтий Чечни Салах Межиев и начальник грозненского отдела полиции Аслан Ирасханов провели "воспитательную беседу" с девушками, которые носили никаб (женский головной убор, закрывающий лицо, с прорезью для глаз). Межиев тогда потребовал от девушек не путать предписания ислама с традициями народов Ближнего Востока, где носят никабы. "Закрывать лицо, как у вас сейчас, - это традиции отдельных народов. Шариатом это не предусмотрено. Хиджаб обязателен, но лицо и руки надо оставлять открытыми", – сказал муфтий Чечни.

В 2016 году женщины, работающие в госучреждениях Чечни, сообщили, что руководство обязало их являться на работу в хиджабах. В 2013 году сотрудница ЧГТРК "Грозный" рассказала, что работниц телеканала обязали приходить в телекомпанию в хиджабах. Представитель руководства телекомпании эту информацию опроверг, подтвердив, однако, что есть требования к внешнему виду сотрудниц.

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