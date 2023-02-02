Отчисленным из-за хиджабов студенткам разрешено вернуться в новочеркасский колледж

02 февраля 2023, 22:58

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Пять студенток медколледжа в Новочеркасске, в том числе уроженки Дагестана и Чечни, отчисленные за ношение хиджабов, могут восстановиться в учреждении, сообщил их адвокат. После восстановления девушки будут переводиться в другие учебные заведения.

Как писал "Кавказский узел", 11 января педсовет медколледжа в Новочеркасске отчислил пятерых студенток, в том числе уроженок Дагестана и Чечни, за ношение хиджабов. Девушки пожаловались прокурору и омбудсмену. Руководство колледжа заявило, что студентки могут вернуться к учебе, если откажутся от одежды с религиозными атрибутами. Девушки не добились диалога с руководством учебного заведения и готовы согласиться на восстановление с последующим переводом в другие колледжи, рассказал 27 января их адвокат. Он сообщил также, что жалобы были написаны в правительства Чечни и Дагестана. 29 января Рамзан Кадыров назвал проявлением фашизма запрет на ношение хиджаба, из-за которого уроженки Дагестана и Чечни были отчислены из колледжа в Новочеркасске, и пригрозил "принять меры" за неуважение к мусульманским обычаям.

Хиджаб – одежда мусульманки, закрывающая всё её тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.

Министерство образования Ростовской области разрешило отчисленным за ношение хиджабов студенткам Новочеркасского медицинского колледжа вернуться к обучению, сообщил сегодня адвокат девушек Магомед Нурбагомедов.

По словам юриста, он получил письмо от министерства в ответ на свою жалобу, в нем ведомство указывает, что "колледж прав", но в конце заявляет, что студентки могут восстановиться, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

"Девочки будут восстанавливаться в учебном заведении, но тут уже встает вопрос, останутся они там или нет. Я общался с мамой одной студентки, она носит не хиджаб, а просто платок, и там уже притесняют по разным другим поводам. И примеров этому много, поэтому учиться там даже морально будет тяжело, они будут переводиться", – приводятся в публикации его слова.

На сайте Минобразования Ростовской области к 22.50 мск 2 февраля не содержится информации об этом решении.

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