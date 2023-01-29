Кадыров назвал фашизмом отчисление студенток за хиджаб

29 января 2023, 16:33

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Рамзан Кадыров назвал проявлением фашизма запрет на ношение хиджаба, из-за которого уроженки Дагестана и Чечни были отчислены из колледжа в Новочеркасске, и пригрозил "принять меры" за неуважение к мусульманским обычаям.

Как писал "Кавказский узел", 11 января педсовет медколледжа в Новочеркасске отчислил пятерых студенток, в том числе уроженок Дагестана и Чечни, за ношение хиджабов. Девушки пожаловались прокурору и омбудсмену. Руководство колледжа заявило, что студентки могут вернуться к учебе, если откажутся от одежды с религиозными атрибутами. Девушки не добились диалога с руководством учебного заведения и готовы согласиться на восстановление с последующим переводом в другие колледжи, рассказал 27 января их адвокат. Он сообщил также, что жалобы были написаны в правительства Чечни и Дагестана.

Хиджаб – одежда мусульманки, закрывающая всё её тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.

Рамзан Кадыров прокомментировал участившиеся случаи ограничений на ношение религиозной одежды, выступая на мероприятии по случаю годовщины исламской финансовой группы "Фаворит". "Те, кто запрещают строить мечети и носить хиджаб, являются частью […] фашизма. Мы призываем всех, чтобы относились к нам с уважением, или мы будем вынуждены принять меры", - цитирует сегодня Кадырова государственное ИА "Грозный-информ".

Глава Чечни подчеркнул, что российское государство защищает исламские ценности, и такие случаи происходят "только в отдельных учреждениях", сообщило агентство, добавив, что вопросом отчисленных в Новочеркасске студенток занимается уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

Видео выступления Кадырова размещено сегодня на YouTube-канале информагентства. В выступлении глава Чечни говорит в том числе на чеченском языке, но в его речи слышны слова "хиджаб" и "отчисляют". Процитированную агентством фразу про фашизм Рамзан Кадыров произносит на русском языке.

Компания "Фаворит" расположена в Грозном. Она является "крупной финансовой организацией в Чеченской Республике" и занимается исламской рассрочкой предоставлением финансовых услуг в соответствии с нормами шариата и требованиями законодательства России, говорится в описании на сайте компании.

Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев 23 января сообщил на своей странице во "ВКонтакте", что отчисленные в Новочеркасске студентки обратились к нему "с просьбой о защите их прав на свободу вероисповедания". "Они сообщили, что причиной их отчисления стало якобы «негативное влияние на других обучающихся в колледже в связи с ношением религиозной одежды». Подобные формулировки абсолютно нелепы, так как ношение платка никак не может негативно влиять на других обучающихся. Тем более, что жалоб на девушек от студентов колледжа или их родителей, не было", - написал он.

Запрет на ношение хиджаба противоречит Конституции, в которой закреплено право на свободу вероисповедания, подчеркнул Солтаев. "При установлении требований к форме одежды образовательные организации должны исходить из необходимости соблюдения прав граждан, гарантированных основным Законом страны. Я уже обратился к своему коллеге в Ростовской области Анатолию Харьковскому с просьбой проверить информацию об отчислении девушек и принять меры по защите их прав", - сообщил он.

Напомним, в самой Чечне одни указания о внешнем виде женщин сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. "Кавказский узел" проанализировал, как меняются взгляды Кадырова и его команды на дресс-код для женщин в Чечне, в статье "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

В ноябре 2020 года муфтий Чечни Салах Межиев и начальник грозненского отдела полиции Аслан Ирасханов провели "воспитательную беседу" с девушками, которые носили никаб (женский головной убор, закрывающий лицо, с прорезью для глаз). Межиев тогда потребовал от девушек не путать предписания ислама с традициями народов Ближнего Востока, где носят никабы. "Закрывать лицо, как у вас сейчас, - это традиции отдельных народов. Шариатом это не предусмотрено. Хиджаб обязателен, но лицо и руки надо оставлять открытыми", – сказал муфтий Чечни.

В 2016 году женщины, работающие в госучреждениях Чечни, сообщили, что руководство обязало их являться на работу в хиджабах. Распоряжение распространялось исключительно в устной форме, отмечали они.

Ранее, в 2013 году, сотрудница ЧГТРК "Грозный" рассказала, что работниц телеканала обязали приходить в телекомпанию в хиджабах. Представитель руководства телекомпании эту информацию опроверг, заявив, однако, что есть требования к внешнему виду сотрудниц.

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