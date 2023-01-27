Руководство колледжа в Новочеркасске отказалось от диалога с отчисленными студентками

27 января 2023, 23:49

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Студентки, в том числе из Чечни и Дагестана, отчисленные из медколледжа в Новочеркасске за ношение хиджаба, не добились диалога с руководством учебного заведения. Девушки готовы согласиться на восстановление с последующим переводом в другие колледжи, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 20 января стало известно, что педсовет медицинского колледжа в Новочеркасске отчислил пять студенток, в том числе уроженок Дагестана и Чечни, за ношение хиджабов, девушки пожаловались прокурору и омбудсмену. Руководство медколледжа заявило, что студентки могут вернуться к учебе, если откажутся от одежды с религиозными атрибутами. Юрист Руслан Нагиев указал, что руководство учебного заведения нарушило права студенток. Дагестанский блогер Марьям Алиева разместила в интернете петицию с требованием восстановить студенток. К 23.20 27 января под ней подписались 2552 человека.

Хиджаб (от араб. "преграда, покрывало") – одежда мусульманки, закрывающая всё её тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. Его цель – поддержание морали, скромности и умеренности во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.

Адвокаты уволенных за хиджаб студенток в Новочеркасске указали на отсутствие диалога с руководителями колледжа

Адвокату Магомеду Нурбагомедову, который представляет интересы отчисленных их новочеркасского медколледжа девушек, удалось сегодня получить все документы своих доверительниц. "Мной получены все документы отчисленных студенток - приказы о строгом выговоре и об отчислении. Будем готовить иск. Советуемся с коллегами из Национальной ассоциации юристов, с Русланом Нагиевым и другими. Сейчас думаем, какие требования в иске выдвинуть — либо о нарушении закона о потребителях, так как учебное заведение в одностороннем порядке расторгло договор, который заключали при поступлении, либо это будет административный иск по факту незаконного отчисления и о восстановлении. Территориально иск можно подать и в Новочеркасске, и по месту постоянного жительства части студенток в Дагестане", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, девушки отказались от подписи за получение приказов об отчислении в знак протеста, но юридически это ничего не меняет ни для них, ни для колледжа."Они отказались от подписи, считая это решение несправедливым. Такой моральный акт. Колледж просто составил акт об отказе от подписи и все равно выдал все документы мне, как представителю", - пояснил Нурбагомедов.

Он сообщил также, что жалобы были написаны правительства Чечни и Дагестана. "Ответил постпред Чеченской республики в Ростовской области Руслан Гончаев. Он взял объяснения у девушек и сейчас будет проводить проверку", - сказал Нурбагомедов.

Сообщение о том, что колледж выдвинул какие-то условия для восстановления студенток не соответствует действительности, подчеркнул он. "Руководство колледжа не идёт ни на какой диалог, ни на какие переговоры. Ни со студентками, ни со мной они не общались. Вероятно, на руководство колледжа пошло давление со стороны и они решили себя огородить, поставив свои условия. А ведь многие девушки, когда поступали, они уже были в платках. Отчего им не сообщили о недозволенности этой одежды при поступлении? Мы хотели бы это выяснить", - отметил Нурбагомедов.

По его словам, студентки готовы пойти на компромисс. "Их восстанавливают и они переводятся в другое аналогичное учебное заведение. Может быть в другом регионе. Потому что восстановиться в другом колледже при отчислении в этом году будет сложно. Это на усмотрение другого учебного заведения. Они могут потерять полгода. Потому что только в сентябре смогут вновь поступать. А при условии, что они остаются студентками, им можно перевестись, в том числе и для девушки, которая на четвертом курсе учится. Продолжать учебу в этом колледже они не хотят, поскольку конфликтная ситуация может быть вновь. Чтобы её не создавать, они желают покинуть данный колледж", - подчеркнул Нурабагомедов.

Студентка колледжа Кизпери Магомедбекова, которая была отчислена за ношение хиджаба с 4-го курса медколледжа в Новочеркасске, пока не получала ответов, кроме как от депутата Законодательного собрания Ростовской области Адама Батажева. "Буду тоже подавать иск. Хочу восстановиться и перевестись в медколледж в Махачкале", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Чаще всего подобные дела завершаются успехом ещё на досудебной стадии, указал адвокат Марат Ашимов, который не раз выступал представителем женщин, отстаивающих право на ношение хиджаба на месте учебы или работы. "Недавно из медколледжа во Владимире точно так же отчисли девушку за ношение хиджаба. Я и мои коллеги подготовили жалобы и отправили их в министерство здравоохранения, в министерство образования и иные структуры. Они быстро отреагировали и колледж отменил своё решение и восстановил мусульманку на учебе. Была история и с ношением хиджабов учителями в школе села Белозерье в Мордовии. Там были приказы о выговорах, дело шло к увольнению. Но наши действия изменили ситуацию. Мы подали иск, но уже до суда все приказы отменили, взыскания сняли, поэтому иск отозвали. Подавали также на возмещение морального ущерба иск, его не выиграли, но, в целом, добились успеха", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

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