Колледж в Новочеркасске назвал условия допуска к учебе отчисленных за хиджабы студенток

26 января 2023, 13:49

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Отчисленные за ношение хиджабов пять студенток могут вернуться к учебе, если откажутся от одежды с религиозными атрибутами, заявило руководство медицинского колледжа в Новочеркасске. Руководство учебного заведения нарушило права студенток, считает юрист Руслан Нагиев. Дагестанский блогер Марьям Алиева разместила в интернете петицию с требованием восстановить студенток. Петиция собрала более двух тысяч подписей.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 января стало известно, что педсовет медицинского колледжа в Новочеркасске отчислил пять студенток, в том числе уроженок Дагестана и Чечни, за ношение хиджабов, девушки пожаловались прокурору и омбудсмену.

Хиджаб (от араб. "преграда, покрывало") – одежда мусульманки, закрывающая всё её тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. Его цель – поддержание морали, скромности и умеренности во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.

Отчисленные студентки могут восстановиться, если откажутся от ношения хиджабов – то есть, если будут соблюдать правила внутреннего распорядка учебного заведения, заявил временно исполняющий обязанности (врио) директора Новочеркасского медицинского колледжа Игорь Шикуля.

"В колледже запрещено ношение одежды с религиозными атрибутами", – привел сегодня его слова "Коммерсант".

Он добавил, что руководство колледжа уважительно относится к студентам независимо от их вероисповедания. "С другими студентами была проведена разъяснительная работа, в ходе которой часть из них привели свою одежду в соответствие с требованиями правил", – сказала врио директора колледжа.

Руководство учебного заведения нарушило права студенток, ограничив, в частности, право на получение образования, считает президент Национальной ассоциации юристов России Руслан Нагиев. "Руководство учебного заведения требовало от девушек носить медицинские головные уборы вместо платков, что противоречит исламским нормам поведения женщин. Студентки были согласны на компромисс – носить белые платки или надевать головные уборы поверх покрова", – сказал он.

Нагиев обратил внимание, что руководство колледжа настаивало на полном отказе от платков. Юрист добавил, что за свою карьеру неоднократно сталкивался с подобными разбирательствами. "Обычно удается урегулировать дело мирным путем, но бывали и случаи судебных разбирательств", – пояснил он.

Блогер Марьям Алиева разместила на сайте Change.org петицию, в которой выступила против запрета в учебных заведениях хиджабов. Адресатом петиции указан президент России Владимир Путин. Алиева отметила, что статья 28 Конституции Российской Федерации закрепляет за гражданами свободу совести и вероисповедания.

"В современном мире, в правовом обществе не могут существовать подобные запреты. Они нарушают права, ущемляют огромную группу людей, буквально выдавливая мусульманок из социальной жизни, лишая базовых прав и свобод", – подчеркнула Алиева в петиции.

Блогер заявила, что требует отменить приказ об отчислении студенток и запретить в учебных заведениях вводить правила, оскорбляющие чувства верующих. Петиция была опубликована 21 января. По данным на 26 января 13.30 мск она набрала 2104 подписи.

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