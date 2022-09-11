Пользователей Telegram возмутили слова представителя Дагестана о скандале с хиджабом в Тюмени

11 сентября 2022, 19:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представителю Дагестана в Тюменской области следовало защищать не педагогов, которые не пустили в школу ученицу в хиджабе, а девочку, которая по религиозным убеждениям была в платке, указали авторы комментариев к заявлению представителя общины.

Как писал "Кавказский узел", руководство школы в Тюмени не стало менять правила внутреннего распорядка после скандала с ученицей из семьи уроженцев Дагестана, которую не пустили на уроки в хиджабе. Ученики должны выполнять требования школы, заявил представитель Дагестана в Тюменской области Яраги Курбанов.

Конфликт произошел в тюменской школе 2 сентября. Родители ученицы пятого класса заявили, что их дочь не пускали в школу из-за платка на голове. После этого в школе прошла проверка, а отец школьницы встретился с замгубернатора Тюменской области Алексеем Райдером, директором школы и представителем дагестанской общины. "Я присутствовал на этом совете, мы общались. Мы пришли к общему мнению с учетом большинства, что не вносим изменения. Это значит, что ходить в школу в хиджабе нельзя. Но всё нормально, я их понял, они — меня. Пока не решил для себя и семьи, как дальше, буду искать выходы", - привело 9 сентября слова отца девочки издание 72.ru.

Видео с пояснением постоянного представителя Дагестана в Тюменской области, доктора технических наук Яраги Курбанова размещено 9 сентября в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. "Есть у нас закон "Об образовании". Федеральным законом предусмотрено право субъекта Российской Федерации, право школы определять ту форму одежды для школьников, которую необходимо иметь в той или иной школе. Возможно, недопонимание там действительно произошло, но по незнанию этой ситуации. В данном случае речь идет о светском образовательном учреждении. В светском образовательном учреждении есть эти правила, эти требования, эти нормы. Их надо выполнять, надо учитывать, с этим надо соглашаться", - говорит на видео Яраги Курбанов.

Это же видео размещено 9 сентября в Telegram-канале "Дагестан 24", на который подписаны 886 пользователей. К 19.00 мск 11 сентября под публикацией размещено шесть комментариев. Их авторы выразили несогласие с точкой зрения Яраги Курбанова. "Этого дагестанца увольте срочно, он не достоин, значит, для таких вопросов", - в частности, высказал мнение Гаджимурад@. "Эх, Яраги, Яраги", - с упреком написал Magomed Magomed.

На заявление Курбанова обратил внимание администратор Telegram-канала "Дагестанские известия", на который подписаны 20,8 тысячи пользователей. "С точки зрения ислама, ношение хиджаба не каприз мусульманки, а её обязанность, возложенная на неё Всевышним, то есть, для мусульманки это архиважный принципиальный вопрос. […] Удивила позиция представителя Дагестана в Тюменской области Яраги Курбанова, который, вместо того, чтобы защитить законное право девочки исповедовать свою религию, как это требует от неё её религия, занял позицию тех, кто борется с хиджабом", - написал он 10 сентября.

К 19.00 мск 11 сентября под публикацией размещен 101 комментарий. Авторы большинства из них подвергли критике позицию Яраги Курбанова. "Когда представителями становятся не те, кого выбирает община, а те, кого выбрали сверху, получаются такие подхалимы", - высказал мнение, в частности, пользователь с ником "К А". "Не хочет потерять работу", - предположил Ramazan Gasanov.

"Если мусульманин или мусульманка согласно всем традициям других национальностей ходят в одну школу с другими расами, так разве считается правильным притеснять мусульман ношению хиджаба?.. Мусульмане России не против других национальностей и их культуры, так разве не следует всем отнестись с уважением к традициям и вероисповеданиям других национальностей?" – задалась вопросом Лариса.

"Если бы девочка пришла в школу в мини-юбочке и в топике с открытым пупком, не было бы такого резонанса!" – посетовала Aishat. "А этого представителя от Дагестана, надо гнать в шею, без права занимать такие должности", - добавила она же в другом комментарии. "Был бы я у власти, вызвал бы его в Дагестан и с позором снял с должности", - написал Расул Ибрагимов.

За Яраги Курбанова заступился пользователь Chatlanin. "В школах есть какое-то понятие дресс-кода, не ходят туда в шортах, мини-юбках и хиджабах", - написал он.

Напомним, в сентябре 2021 года вызвало резонанс видео о том, как замдиректора школы села Маджалис Кайтагского района Дагестана осматривает учеников у рамки металлоискателя и пропускает в классы лишь тех девочек, которые пришли в косынках. Действия завуча вызвали негодование родителей учеников. Чиновники Минобразования Дагестана пояснили, что даже если косынка — часть школьной формы, ее отсутствие не может быть основанием для отстранения от занятий. Недопустимыми сочла действия завуча и администрация района.

В одних школах Дагестана права девочек нарушаются требованием носить платок, а в других, наоборот, запрещают носить хиджаб, указали журналистка Светлана Анохина и блогер Марьям Алиева. Запрет на ношение платка как религиозного атрибута нарушает еще и свободу вероисповедания, отметили юристы.

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