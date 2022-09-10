Представитель Дагестана в Тюмени поддержал отказ школы отменить запрет на ношение хиджаба

10 сентября 2022, 23:58

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Руководство школы в Тюмени не стало менять правила внутреннего распорядка после скандала с ученицей-дагестанкой , которую не пустили на уроки в хиджабе. Ученики должны выполнять требования школы, заявил представитель Дагестана в Тюмени.

2 сентября стало известно о скандале в одной из школ Тюмени. Родители пятиклассницы заявили о том, что директор школы №88 отказалась впускать на занятия их дочь в хиджабе. Попасть на уроки заплаканная девочка смогла после словесной перепалки между родителями и директором. После происшествия отец девочки Ибрагим Давудов встретился с заместителем губернатора по Тюменской области Алексеем Райдером, директором школы и представителем дагестанской диаспоры. Ибрагим Давудов остался доволен: пришли к выводу, что в хиджабе в школу ходить можно, если предупредить директора. Директор школы позднее объяснила, что не может нести ответственности за требования Устава школы, говорится в справке "Кавказского узла" "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

Руководство школы N88 в Тюмени отказалось изменять правила внутреннего распорядка после скандала с ученицей, сообщила председатель совета Елена Корчемкина. "Это единогласное решение было принято после конструктивного обсуждения. Мы руководствовались действующим законодательством, в первую очередь - Конституцией Российской Федерации и федеральным законом об образовании. По нашему общему мнению, требования к одежде и внешнему виду всех учеников должны быть едиными, независимо от их национальности и вероисповедания", - приводятся ее слова в сообщении в Telegram-канале информационного центра Тюменской области от 9 сентября.

Решение школы поддержал и представитель Республики Дагестан в Тюменской области, член Общественной палаты Тюменской области, доктор технических наук, профессор Яраги Курбанов. Он отметил, что речь в данном случае идет о светском образовательном учреждении. "Если есть определенные правила, требования и нормы, считаю, что их надо выполнять и учитывать. С этим надо соглашаться", - процитировало его издание "Тюменская линия" 9 сентября.

"Кавказский узел" также писал, что студентки Астраханского медуниверситета пожаловались, что им запрещают посещать занятия в хиджабах. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил председателю республиканского парламента Магомеду Даудову взять решение вопроса под личный контроль.

В начале сентября 2021 года появилось резонансное видео о том, как заместитель директора в школе села Маджалис Кайтагского района Дагестана осматривает учеников у рамки металлоискателя и пропускает в классы лишь тех девочек, которые пришли в косынках. Действия завуча вызвали негодование родителей учеников. Чиновники Минобразования Дагестана пояснили, что даже если косынка — часть школьной формы, ее отсутствие не может быть основанием для отстранения от занятий. Недопустимыми сочла действия завуча и администрация Кайтагского района.

В одних школах Дагестана права девочек нарушаются требованием носить платок, а в других, наоборот, запрещают носить хиджаб, указали журналистка Светлана Анохина и блогер Марьям Алиева. Запрет на ношение платка как религиозного атрибута нарушает еще и свободу вероисповедания, отметили юристы.

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