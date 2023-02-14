Жители Чечни рассказали о методах работы комиссий по сохранению браков

14 февраля 2023, 13:51

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Развитие технологий и современные тренды оказывают большое влияние на институт семьи в Чечне. Причиной разводов все чаще становится отсутствие внимания супругов друг к другу из-за чрезмерного увлечения компьютерами и гаджетами. Созданная властями комиссия по гармонизации брачно-семейных отношений помогает снизить число разводов, рассказали в муфтияте республики. В Чечне проблема сохранения семей и ранее решалась благодаря сложившимся традициям помогать и примирять поссорившихся супругов без участия чиновников или властей, поделилась представитель НПО.

Как сообщал "Кавказский узел", принуждение стало главным фактором практики воссоединения семей в Чечне. Воссоединение семей в Чечне происходит под давлением и зачастую становится травматичным для тех, кто в силу разных факторов решил развестись, отметили 10 февраля президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова и соучредитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова

Комиссии по гармонизации брачно-семейных отношений были созданы в Чечне в 2017 году, такие комиссии работают в каждом районе. Воссоединены более 2300 семейных пар после того, как глава республики Рамзан Кадыров 4 июля 2017 года дал поручение укреплять институт семьи и традиционные семейные ценности. Проведено 19 690 мероприятий, выявлено 5433 разведенных пар, передало 8 февраля в своем Telegram-канале ИА "Чечня Сегодня".

За последние пять лет в Чечне воссоединено три тысячи семей, которые были на грани распада. Помирить их возможным стало, в том числе, в результате работы "Комиссии по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению семей, распавшихся по незначительным причинам", рассказал сотрудник Духовного управления мусульман Чечни Муса.

Такой комиссии нет ни в одной другой республике Северного Кавказа, добавил он. "В данной работе участвуют как представители Совета старейшин ЧР, так и Духовного управления мусульман ЧР, кадии районов, участковые службы, органы опеки и попечительства, психологи, а также Союза родителей ЧР", – сказал сотрудник муфтията корреспонденту "Кавказского узла"

Причинами разводов бывают как конфликты с родственниками, так и бытовые ситуации, вроде увлечения одного из супругов компьютерами или гаджетами. Чаще всего разводятся молодые пары, пояснил он.

В качестве примера он привел историю одной из жительниц Чечни. Супруг вернул ее в дом родителей, заявив, что она часто с ним ругается. При этом, по словам женщины последние два года супруг практически перестал с ней разговаривать, так как все свободное время посвящал компьютерным играм. Он играл в них ночью, а днем спал, вместо того, чтобы искать работу, заявила она.

"Последнее время я стала раздражительной, свое плохое настроение срываю на детях, хотя понимаю, что они не виноваты. Были скандалы, руки, правда, он не распускал", – сказала жительница Чечни на диктофонной записи.

Во время последнего конфликта она не выдержала и высказала все претензии супругу. "Тогда он схватил меня за руку, привел в зал и при друзьях сказал: "Я ухожу от тебя". Вот так мы развелись", – пояснила она.

Сотрудник Духовного управления мусульман Чечни Муса рассказал, что встретился с ее супругом. По его словам, тот не отрицал своего пристрастия к компьютерным играм и тяжело переживал развод, но также высказал претензии своей супруге, которая, по его словам, слишком много времени разговаривает по телефону с родственниками и подругами.

Муса добавил, что с этой супружеской парой работала психолог. "Сначала отдельно с каждым, потом вместе обсуждали сложившуюся ситуацию и то, как ее разрешить. Встречались они с имамом мечети, которую посещают. В рамках этой программы был решен вопрос о трудоустройстве главы этой молодой семьи", – пояснил он.

Муфтий Чечни Салах Межиев 28 января заявил, что родственникам не следует запрещать детям видеться с матерью после развода родителей. Призыв муфтия при бездействии властей и общества едва ли повлияет на мужчин в республиках Северного Кавказа, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

К решению проблемы развода зачастую подключаются знакомые, друзья, а также родственники супругов. Не так давно активную помощь в сохранении семьи оказала жительница Ачхой-Мартана Таус, которая работает медсестрой.

По словам Таус, на ее улице проживает многодетная семья, глава которой стал помогать по дому одинокой женщине, которая также проживает на этой же улице. Спустя время соседи заподозрили, что у мужчины и этой женщины возникли отношения, о чем сообщили его супруге.

"Та пошла выяснять отношения к соседке, где ей попались на глаза вещественные доказательства, изобличающие ее мужа в неверности. Она дала волю рукам, себя не сдерживая. Когда пришла домой, то муж, не вдаваясь в подробности визита жены к соседке, ударил ее", – рассказала Таус корреспонденту "Кавказского узла".

После этого женщина, собрав вещи, уехала к родственникам. Ее супруг понял, что допустил ошибку и стал предпринимать попытки к примирению, посылая в дом родителей женщины посредников. Супруга категорически отказывалась возвращаться к нему. "Пришлось за помощью обращаться к священнослужителям. Имам местной мечети, подолгу разговаривал с родителями молодой женщины, выслушал внимательно и саму женщину. Решили, что она должна возвратиться в семью, к мужу и детям", – пояснила Таус.

Она сказала, что имам беседовал и с соседкой, у которой возникли отношения к женатым мужчиной. "Соседка уехала, говорят к родственникам", – сказала Таус.

Разведенным женщинам на Северном Кавказе тяжело добиться опеки над детьми, если бывший муж или его родственники хотят оставить детей себе. Родственники могут препятствовать общению матери с детьми и давить на самих детей, рассказали в июле 2019 года правозащитники.

Ранее в Чечне существовал обычай мирить поссорившихся супругов. Это было что-то вроде народного института помощи поссорившимся семьям, рассказала председатель автономной некоммерческой организации (АНО) "Женщины за развитие" Липхан Базаева.

"Это была негосударственная структура, а народный обычай. Например, ваши соседи поссорились и разбежались. Дети остались одни. В этом случае сосед является ближайшим родственником. И люди не могли спокойно жить, пока не помогут этой семье решить проблему. Едут к родственникам жены, выясняют причину. Как бы права не была женщина, но они проявляют чудеса дипломатических переговоров, находят аргументы, которые помогут воссоединить семью. И стараются доказать, что причины, которые называет сторона женщины, если разобраться, могут сорвать переговоры и окончательно уничтожить семью. И то, насколько пришедшие на переговоры люди дипломатичны, воспитаны, умны будет результат переговоров", – сказала Базаева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, женщины в Чечне достаточно часто стали уходить от супруга. "Главная причина ухода – чтобы наказать мужа за его проступки <…>. Такие уходы зачастую дисциплинируют мужей", – отметила она.

По ее словам, во время пандемии коронавируса в организацию "Женщины за развитие" обратилась одна из жительниц Чечни, которая попросила помочь помирить ее с супругом. "У нее трое детей, с супругом хорошие отношения. А поссорились с мужем из-за свекрови. Когда она ушла, то с мужем встречалась тайно", – пояснила Базаева.

Во время этих встреч женщина забеременела, а согласно чеченским обычаям это недопустимо. "Муж хочет, чтобы жена вернулась, но он стесняется своей матери, потому что он не имел права по нашим законам встречаться со своей женой, которую отправили домой. Такая вот непростая ситуация, которую могли разрешить только представители духовенства", – рассказала Базаева.

Ситуация разрешилась после беседы муллы со свекровью. "Мулла ей сказал, что надо срочно женщину забрать домой и это сделать должна именно она – свекровь, из-за которой и случилась ссора, и женщину отправили домой. Свекровь поступила так, как велел ей мулла. А молодые все-таки отделились и живут отдельно", – рассказала Липхан Базаева.

Она подчеркнула, что доля разводов в Чечне, которые происходят именно из-за негативного поведения свекровей, достаточно велико.

"Но ради справедливости должна заметить, что особенно в последнее время в конфликтах виноваты и снохи, которые разучились вести себя достойно, не грубить, быть уважительной к пожилым людям, уметь прощать их. К сожалению, мы разучились понимать друг друга, быть сострадательными к чужим слабостям. Не нужно говорить, что время такое. Мы сами стали забывать, что такое добро и взаимопонимание", – отметила Липхан Базаева.

Напомним, в Чечне остается острой проблема семейных отношений, и в частности семейного насилия. Так 12 июня 2020 года, в доме мужа и его родителей скончалась 23-летняя мать троих детей, жительница Гудермеса Мадина Умаева. Вопреки исламским традициям она была похоронена ночью. После сообщений в соцсетях о том, что девушка стала жертвой домашнего насилия, ее мать добилась эксгумации и заявила, что видела кровоподтеки на теле дочери. Не дожидаясь результатов экспертизы, глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с родственниками умершей, и мать извинилась за слова о насильственной смерти дочери. 30 июня 2020 года было опубликовано новое видеообращение женщины – с просьбой не распространять версию о насильственной смерти ее дочери.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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