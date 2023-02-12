Городской суд Новочеркасска. Фото: пресс-служба суда http://novocherkassky.ros.sudrf.ru

12 февраля 2023, 11:09

Житель Новочеркасска оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Горсуд Новочеркасска оштрафовал местного жителя Сергея Петренко, признав его виновным в дискредитации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Городской суд Новочеркасска оштрафовал местного жителя Сергея Петренко за дискредитацию вооруженных сил России, сообщили 11 февраля "Кавказ. Реалии"*. Издание при этом не уточнило сумму штрафа, а также не привело подробностей по делу.

В карточке на сайте горсуда Новочеркасска указано, что Петренко оштрафован по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". По делу было одно заседания суда, иных деталей, а также суммы штрафа, не приведено.

Комментариев от Сергея Петренко или его представителей не поступало.

Напомним, 4 февраля стало известно, что супруги из Ростова-на-Дону осуждены за поджог автомобиля со знаком Z. Олег Денисов и Ирина Кузнецова были приговорены к лишению свободы в колонии-поселении.

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Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии обвинен в дискредитации армии", "Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных", "Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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