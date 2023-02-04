Супруги из Ростова-на-Дону осуждены за поджог автомобиля со знаком Z

04 февраля 2023, 00:58

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Олег Денисов и Ирина Кузнецова из Ростова-на-Дону приговорены к лишению свободы в колонии-поселении за поджог автомобиля с символикой спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года были задержаны двое супругов - мужчина 24 лет и женщина 22 лет, которые подожгли автомобиль с буквой Z, который принадлежал сотрудника полиции. По данным следствия, сделали они это за вознаграждение в 15 тысяч рублей.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал Олега Денисова и Ирину Кузнецову виновными по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Суд установил, что в июле 2022 года Денисов и Кузнецова подожгли автомобиль с буквой Z. Машина была уничтожена, ущерб превысил 700 тысяч рублей, говорится в сообщении, опубликованном 3 февраля на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

24-летний Денисов был приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, 22-летняя Кузнецова - к двум годам и семи месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии-поселения.

"Кавказский узел" также писал, что в конце ноября 2022 года был задержан житель Новороссийска, подозреваемый в повреждении нескольких автомобилей с символикой Z.

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