Житель Новороссийска задержан за порчу машин со знаком Z

25 ноября 2022, 14:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали жителя Новороссийска, подозреваемого в повреждении нескольких автомобилей с символикой военной операции.

Как писал "Кавказский узел", жители Кубани неоднократно подвергались наказанию за повреждение имущества со знаком Z. Так, в сентябре 47-летний краснодарец был арестован на пять суток и оштрафован за то, что соскреб наклейки с символами военной операции с двух автомобилей и выкрикивал фразы, оскорбляющие российских военных. В июне суд в Краснодаре оштрафовал местного жителя за сорванный в лифте плакат с изображением символики спецоперации.

Сотрудники МВД и ФСБ задержали на одной из парковок в Новороссийске 50-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в повреждении автомобилей со знаком Z. Мужчина находился около иномарки с нанесенной на нее буквой Z и "намеревался причинить повреждения" автомобилю, сообщила сегодня пресс-служба краевого управления МВД.

"На месте задержания полицейские изъяли у мужчины аэрозольный баллончик с автомобильной краской, отвертки и фонарик, а также полимерный пакет с N-метилэфедроном (наркотическое вещество. – Прим. "Кавказского узла"), массой более грамма. Установлено, что мужчина прокалывал шины колес, зарисовывал символику краской и разбивал стекла машин, на которых были наклеены буквы Z. В ряде случаев факты повреждения транспортных средств попали в объективы видеокамер наружного наблюдения", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). "Также в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». На период предварительного следствия мужчина заключен под стражу", - говорится в публикации.

Часть 2 статьи 228 УК РФ предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы, статья 167 УК РФ – до пяти лет лишения свободы.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.