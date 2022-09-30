30 сентября 2022, 07:46
Житель Краснодара арестован за порчу машин с буквой Z
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Суд в Краснодаре поместил под стражу пять суток и оштрафовал на 60 тысяч рублей местного жителя, признав его виновным в дискредитации российской армии и хулиганстве за порчу машин с символикой спецоперации.
Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Так, силовики обвинили в дискредитации военных Марию Павлову, задержанную 26 сентября в Краснодаре на одиночном пикете против мобилизации.
По версии правоохранителей, 47-летний краснодарец соскреб острым предметом наклейки с символами в поддержку спецоперации на Украине с двух автомобилей, а также выкрикивал фразы, оскорбляющие российских военных.
Его задержали по статьям о мелком хулиганстве и дискредитации российских военных, сообщило 29 сентября со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Краснодарскому краю "Кубань 24".
Первомайский райсуд признал его виновным, краснодарца арестовали на пять суток и назначили два штрафа по 30 тысяч рублей каждый, сообщил со ссылкой на пресс-службу УМВД города "Блокнот. Краснодар".
Комментариев от осуждённого или его представителей пока не поступало.
Напомним, ранее суд в Краснодаре оштрафовал на 30 тысяч рублей Николая Отраднова за сорванный в лифте плакат с изображением символики спецоперации на Украине.
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Автор: "Кавказский узел"