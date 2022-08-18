Cупруги из Ростова-на-Дону арестованы по делу о поджоге автомобиля с буквой Z

18 августа 2022, 21:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция Ростовской области отчиталась о задержании и аресте двух человек 24 и 22 лет за поджог автомобиля с буквой Z, который принадлежит сотруднику ведомства. По версии следствия, супруги сделали это "под влиянием украинских Telegram-каналов" за вознаграждение в 15 тысяч рублей.

По версии следствия, подозреваемые действовали под влиянием украинского Тelegram-канала, призывающего к совершению поджогов автотранспорта и иных преступлений в отношении представителей российских властей.

Следствие предположило, что подозреваемые в течение нескольких дней наблюдали за парковкой возле здания ОВД, а затем в дневное время, воспользовавшись отсутствием очевидцев, плеснули горючую смесь на моторный отсек автомобиля с символом Z и подожгли ее. После этого они скрылись, минуя камеры наблюдения, сообщило сегодня ГУ МВД по Ростовской области.

Силовики заявили, что после поджога подозреваемые на несколько дней выехали в соседний регион, а вернувшись в Ростов-на-Дону, "скрывались в лесистой местности". Через несколько дней их задержали, при этом был обнаружен тайник со средствами мобильной связи, револьвером и патронами к нему, а по месту жительства подозреваемых — мобильные телефоны с подписками на националистические сайты и СМС-сообщениями об оплате их действий. По версии следствия, за поджог автомобиля ростовчанам заплатили в криптовалюте в эквиваленте 15 тысяч рублей. Сам поджог они сняли на видео для отчета, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как следует из опубликованного на сайте ведомства видео, молодой человек подошел к белой машине, на заднем стекле которой нанесена большая белая буква Z, и что-то плеснул, после чего машина загорелась. Девушка рассказала, что "горюче-смазочные материалы" для поджога машины принес ее супруг. Молодой человек, лежа на земле лицом вниз, пояснил, что увидел в интернете сообщение о том, что за поджог машин с буквами Z платят деньги.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждение имущества. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Нальчикский горсуд рассмотрел дело Заурбека Жамбекова 24 июня. Мужчина был обвинен в дискредитации вооружённых сил после жалобы сотрудницы полиции на то, что дочь нальчанина сорвала с ее машины наклейку в виде буквы Z. В суде Жамбеков указал, что буква Z не является официальным государственным символом. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Жамбеков решил не обжаловать приговор суда.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.