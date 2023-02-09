Кремль дистанцировался от спора Кадырова с Соболевым

09 февраля 2023, 13:18

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В Кремле не хотели бы давать оценку полемике между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и членом комитета Госдумы по обороне Виктором Соболевым о последствиях, которые могут возникнуть, если Россия начнет спецоперацию в отношении Польши, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня глава Чечни Рамзан Кадров раскритиковал члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева. Кадыров заявил, что слова Соболева о том, что Россия не начнет спецоперацию на территории Польши, так как это будет означать начало третьей мировой, свидетельствует о его нетвердой позиции и готовности проиграть.

Кремль не принимает участия в споре Рамзана Кадырова и Виктора Соболева о последствиях, которые могут возникнуть, если Россия начнет спецоперацию в отношении Польши, заявил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не участвуем в этой полемике и не хотели бы давать никакие оценки", – привело сегодня РИА "Новости" его слова.

Напомним, 19 января Рамзан Кадыров раскритиковал заявление Соболева о необходимости брить бороды военным. Напоминание Соболева об уставе звучит нелепо в условиях военной операции и является выпадом в адрес воюющих мусульман, заявил глава Чечни. Соболев на это ответил, что для религиозных военнослужащих наличие бороды не только допустимо, но и желательно. 23 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поддержал Кадырова. Рассуждения об опрятном виде участников спецоперации неуместны на фоне тех тяжелых условий, в которых им приходится находиться, заявил он.

Глава Чечни ранее неоднократно критиковал армейских начальников, а также стратегию министерства обороны в целом, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны". В частности, Кадыров дважды жестко раскритиковал командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина. Бывший главнокомандующий сухопутными войсками России Владимир Болдырев счел эту критику неуместной. Кадыров ему напомнил о своем генеральском звании и его собственной карьерной неудаче. В ответ на это Болдырев указал, что критиковать командующего группировкой войск на фронте могут только президент и министр обороны.

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