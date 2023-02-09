Около 30 тысяч человек остались без света в Дагестане

09 февраля 2023, 12:00

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Более 20 населенных пунктов Дагестана с населением около 30 тысяч человек остались без электричества после аварии.

По данным Минэнерго Дагестана, авария, после которой было прервано снабжение электричеством более 20 населенных пунктов с населением порядка 30 тысяч жителей, произошла из-за непогоды.

"В условиях обильных осадков и ветра произошли массовые отключения электроэнергии. <…> Причиной технологического нарушения является в первую очередь ненадлежащая эксплуатация электросетевого оборудования сетевыми компаниями, наличие бесхозяйных объектов, перегруженность сетей", – сообщило министерство сегодня в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана ранее неоднократно жаловались на перебои с подачей электричества. Так, 13 января жители поселка Караман-2 под Махачкалой вышли на акцию протеста из-за отсутствия света на протяжении четырех суток.

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