04 февраля 2023, 05:53

Продлен арест Павлу Николину

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Суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей Павла Николина, обвиняемого в нападении на сотрудников полиции в декабре прошлого года.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря Следственный комитет сообщил, что мужчина, задержанный после стрельбы в полицейских в Новошахтинске, - 38-летний уроженец другого региона, ранее судимый за разбой. Дело расследуется по статьям УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. 9 декабря Павла Николина поместили под стражу до 6 февраля.

По версии следствия, 6 декабря в пригороде Новошахтинска подозреваемый обстрелял из ручного пулемета сотрудников полиции, ранив одного из них. Стрелявший скрылся, но был задержан на территории cела Киселево Красносулинского района.

Боец ЧВК "Вагнер" Павел Николин, который был задержан по обвинению в ранении полицейского, оставлен под стражей, сообщает 3 февраля "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Решение о продлении меры пресечения Николину до 6 апреля текущего года принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, информирует 161.ru.

Комментариями Николина по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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Примечание:

"Силовики стянуты в Новошахтинск после нападения на полицейских", "Обнародовано аудиообращение о мотивах нападения на силовика в Грозном", "СМИ сообщили о доставке украинских комбатантов в следственные изоляторы Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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